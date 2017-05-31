flag
PolskaOkres:1506-2020 1506-2020

Dwutalar 1711 ILH "Wikariat" (Polska, August II Mocny)

Awers monety - Dwutalar 1711 ILH "Wikariat" - cena srebrnej monety - Polska, August II MocnyRewers monety - Dwutalar 1711 ILH "Wikariat" - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny

Zdjęcie: Leipziger Münzhandlung und Auktion Heidrun Höhn

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga58,32 g
  • Średnica46 mm
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajPolska
  • OkresAugust II Mocny
  • NominałDwutalar
  • Rok1711
  • WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
  • MennicaDrezno
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:27000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Dwutalar 1711 ILH "Wikariat" - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny
Ceny na aukcjach (4)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety polskiej Dwutalar 1711 "Wikariat" ze znakiem ILH. Jest to srebrna moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2656 z aukcji Auktionen Münzhandlung Sonntag której łączna cena osiągnęła 46 000 EUR. Licytacja odbyła się 31 maja 2017.

Stan
Polska Dwutalar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Höhn - 20 kwietnia 2024
SprzedawcaHöhn
Data20 kwietnia 2024
StanXF
Cena
20267 $
Cena w walucie aukcji 19000 EUR
Polska Dwutalar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Sonntag - 31 maja 2017
SprzedawcaSonntag
Data31 maja 2017
StanAU
Cena
51528 $
Cena w walucie aukcji 46000 EUR
Polska Dwutalar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Möller - 1 czerwca 2012
SprzedawcaMöller
Data1 czerwca 2012
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwutalar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Künker - 22 czerwca 2005
SprzedawcaKünker
Data22 czerwca 2005
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta dwutalar 1711 ILH "Wikariat" z okresu Augusta II Mocnego?

Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety dwutalar 1711 Augusta II Mocnego ze znakiem ILH "Wikariat" wynosi 27000 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie dwutalar 1711 "Wikariat" z literami ILH?

Informacja o aktualnej wartości polskiej monety dwutalar 1711 z literami ILH "Wikariat" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać dwutalar z datą 1711 i znakiem ILH "Wikariat"?

Aby sprzedać dwutalar 1711 ILH "Wikariat", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

