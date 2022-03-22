flag
Dwudukat 1711 ILH "Wikariat" (Polska, August II Mocny)

Awers monety - Dwudukat 1711 ILH "Wikariat" - cena złotej monety - Polska, August II MocnyRewers monety - Dwudukat 1711 ILH "Wikariat" - cena złotej monety - Polska, August II Mocny

Zdjęcie: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,986)
  • Waga7 g
  • Czystego złota (0,2219 oz) 6,902 g
  • Średnica27 mm
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajPolska
  • OkresAugust II Mocny
  • NominałDwudukat
  • Rok1711
  • WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
  • MennicaDrezno
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:4800 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Dwudukat 1711 ILH "Wikariat" - cena złotej monety - Polska, August II Mocny
Ceny na aukcjach (19)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety polskiej Dwudukat 1711 "Wikariat" ze znakiem ILH. Jest to złota moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1641 z aukcji Stack's Bowers której łączna cena osiągnęła 9374 USD. Licytacja odbyła się 22 marca 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Polska Dwudukat 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Niemczyk - 21 września 2024
Polska Dwudukat 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Niemczyk - 21 września 2024
SprzedawcaNiemczyk
Data21 września 2024
StanUNC
Cena
8235 $
Cena w walucie aukcji 31500 PLN
Polska Dwudukat 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Höhn - 20 kwietnia 2024
SprzedawcaHöhn
Data20 kwietnia 2024
StanXF
Cena
3840 $
Cena w walucie aukcji 3600 EUR
Polska Dwudukat 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Künker - 22 marca 2022
SprzedawcaKünker
Data22 marca 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwudukat 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Stack's - 22 marca 2022
Polska Dwudukat 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Stack's - 22 marca 2022
SprzedawcaStack's
Data22 marca 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwudukat 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Busso Peus - 29 kwietnia 2021
SprzedawcaBusso Peus
Data29 kwietnia 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwudukat 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Felzmann - 17 marca 2021
SprzedawcaFelzmann
Data17 marca 2021
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwudukat 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Künker - 11 października 2018
SprzedawcaKünker
Data11 października 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwudukat 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Künker - 23 marca 2018
SprzedawcaKünker
Data23 marca 2018
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwudukat 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Höhn - 28 października 2017
SprzedawcaHöhn
Data28 października 2017
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwudukat 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Sonntag - 31 maja 2017
SprzedawcaSonntag
Data31 maja 2017
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwudukat 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Höhn - 3 maja 2014
SprzedawcaHöhn
Data3 maja 2014
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwudukat 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Westfälische - 18 września 2012
SprzedawcaWestfälische
Data18 września 2012
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwudukat 1711 ILH "Wikariat" na aukcji WCN - 5 listopada 2011
Polska Dwudukat 1711 ILH "Wikariat" na aukcji WCN - 5 listopada 2011
SprzedawcaWCN
Data5 listopada 2011
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwudukat 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Künker - 21 czerwca 2011
SprzedawcaKünker
Data21 czerwca 2011
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwudukat 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Goldberg - 3 lutego 2011
Polska Dwudukat 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Goldberg - 3 lutego 2011
SprzedawcaGoldberg
Data3 lutego 2011
StanXF40
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwudukat 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Heritage - 31 maja 2009
Polska Dwudukat 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Heritage - 31 maja 2009
SprzedawcaHeritage
Data31 maja 2009
StanAU50 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwudukat 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Künker - 11 marca 2009
SprzedawcaKünker
Data11 marca 2009
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwudukat 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Heritage - 13 stycznia 2009
Polska Dwudukat 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Heritage - 13 stycznia 2009
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2009
StanAU50 NGC
Cena
Polska Dwudukat 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Künker - 10 października 2001
SprzedawcaKünker
Data10 października 2001
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta dwudukat 1711 ILH "Wikariat" z okresu Augusta II Mocnego?

Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena złotej monety dwudukat 1711 Augusta II Mocnego ze znakiem ILH "Wikariat" wynosi 4800 USD. Moneta zawiera 6,902 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 1132,51 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie dwudukat 1711 "Wikariat" z literami ILH?

Informacja o aktualnej wartości polskiej monety dwudukat 1711 z literami ILH "Wikariat" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać dwudukat z datą 1711 i znakiem ILH "Wikariat"?

Aby sprzedać dwudukat 1711 ILH "Wikariat", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

