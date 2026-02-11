10 dukatów (Portugał) 1711 ILH "Wikariat" (Polska, August II Mocny)

Ile kosztuje złota moneta 10 dukatów (portugał) 1711 ILH "Wikariat" z okresu Augusta II Mocnego? Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena złotej monety 10 dukatów (portugał) 1711 Augusta II Mocnego ze znakiem ILH "Wikariat" wynosi 270000 USD. Moneta zawiera 34,51 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 5662,56 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 10 dukatów (portugał) 1711 "Wikariat" z literami ILH? Informacja o aktualnej wartości polskiej monety 10 dukatów (portugał) 1711 z literami ILH "Wikariat" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.