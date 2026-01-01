flag
PolskaOkres:1506-2020 1506-2020

Monety wikariackie 10 dukatów (Portugał) Augusta II Mocnego - Polska

type-coin
type-coin

10 dukatów (Portugał) 1711

Wikariat
RokZnakOpisKopickiSprzedażySprzedaży
1711ILH01
