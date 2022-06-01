8 dukatów 1711 ILH "Wikariat" (Polska, August II Mocny)

Ile kosztuje złota moneta 8 dukatów 1711 ILH "Wikariat" z okresu Augusta II Mocnego? Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena złotej monety 8 dukatów 1711 Augusta II Mocnego ze znakiem ILH "Wikariat" wynosi 110000 USD. Moneta zawiera 27,608 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 4530,04 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 8 dukatów 1711 "Wikariat" z literami ILH? Informacja o aktualnej wartości polskiej monety 8 dukatów 1711 z literami ILH "Wikariat" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.