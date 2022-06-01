8 dukatów 1711 ILH "Wikariat" (Polska, August II Mocny)
Specyfikacja
- MetalZłoto (0,986)
- Waga28 g
- Czystego złota (0,8876 oz) 27,608 g
Opis
- KrajPolska
- OkresAugust II Mocny
- Nominał8 dukatów
- Rok1711
- WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
- MennicaDrezno
- CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety polskiej 8 dukatów 1711 "Wikariat" ze znakiem ILH. Jest to złota moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 374 z aukcji Hess Divo której łączna cena osiągnęła 125 000 CHF. Licytacja odbyła się 1 czerwca 2022.
Ile kosztuje złota moneta 8 dukatów 1711 ILH "Wikariat" z okresu Augusta II Mocnego?
Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena złotej monety 8 dukatów 1711 Augusta II Mocnego ze znakiem ILH "Wikariat" wynosi 110000 USD. Moneta zawiera 27,608 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 4530,04 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 8 dukatów 1711 "Wikariat" z literami ILH?
Informacja o aktualnej wartości polskiej monety 8 dukatów 1711 z literami ILH "Wikariat" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 8 dukatów z datą 1711 i znakiem ILH "Wikariat"?
Aby sprzedać 8 dukatów 1711 ILH "Wikariat", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.