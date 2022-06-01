flag
8 dukatów 1711 ILH "Wikariat" (Polska, August II Mocny)

Awers monety - 8 dukatów 1711 ILH "Wikariat" - cena złotej monety - Polska, August II MocnyRewers monety - 8 dukatów 1711 ILH "Wikariat" - cena złotej monety - Polska, August II Mocny

Zdjęcie: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,986)
  • Waga28 g
  • Czystego złota (0,8876 oz) 27,608 g

Opis

  • KrajPolska
  • OkresAugust II Mocny
  • Nominał8 dukatów
  • Rok1711
  • WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
  • MennicaDrezno
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:110000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 8 dukatów 1711 ILH "Wikariat" - cena złotej monety - Polska, August II Mocny
Ceny na aukcjach (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety polskiej 8 dukatów 1711 "Wikariat" ze znakiem ILH. Jest to złota moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 374 z aukcji Hess Divo której łączna cena osiągnęła 125 000 CHF. Licytacja odbyła się 1 czerwca 2022.

Stan
Polska 8 dukatów 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Hess Divo - 1 czerwca 2022
SprzedawcaHess Divo
Data1 czerwca 2022
StanXF
Cena
130260 $
Cena w walucie aukcji 125000 CHF
Polska 8 dukatów 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Künker - 28 stycznia 2021
SprzedawcaKünker
Data28 stycznia 2021
StanXF
Cena
121140 $
Cena w walucie aukcji 100000 EUR
Polska 8 dukatów 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Busso Peus - 9 listopada 2018
SprzedawcaBusso Peus
Data9 listopada 2018
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 8 dukatów 1711 ILH "Wikariat" z okresu Augusta II Mocnego?

Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena złotej monety 8 dukatów 1711 Augusta II Mocnego ze znakiem ILH "Wikariat" wynosi 110000 USD. Moneta zawiera 27,608 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 4530,04 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 8 dukatów 1711 "Wikariat" z literami ILH?

Informacja o aktualnej wartości polskiej monety 8 dukatów 1711 z literami ILH "Wikariat" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 8 dukatów z datą 1711 i znakiem ILH "Wikariat"?

Aby sprzedać 8 dukatów 1711 ILH "Wikariat", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

