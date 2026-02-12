flag
PolskaOkres:1506-2020 1506-2020

Dukat 1711 "Wikariat" (Polska, August II Mocny)

Awers monety - Dukat 1711 "Wikariat" - cena złotej monety - Polska, August II MocnyRewers monety - Dukat 1711 "Wikariat" - cena złotej monety - Polska, August II Mocny

Zdjęcie: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,986)
  • Waga3,5 g
  • Czystego złota (0,111 oz) 3,451 g
  • Średnica22 mm
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajPolska
  • OkresAugust II Mocny
  • NominałDukat
  • Rok1711
  • WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
  • MennicaDrezno
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:3000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Dukat 1711 "Wikariat" - cena złotej monety - Polska, August II Mocny
Ceny na aukcjach (192)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety polskiej Dukat 1711 "Wikariat". Jest to złota moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 648 z aukcji Stary Sklep której łączna cena osiągnęła 40 000 PLN. Licytacja odbyła się 12 października 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji Rauch - 12 grudnia 2025
SprzedawcaRauch
Data12 grudnia 2025
StanXF
Cena
3052 $
Cena w walucie aukcji 2600 EUR
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji Stary Sklep - 8 listopada 2025
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji Stary Sklep - 8 listopada 2025
SprzedawcaStary Sklep
Data8 listopada 2025
StanXF
Cena
3546 $
Cena w walucie aukcji 13000 PLN
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji Wójcicki - 3 października 2025
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji Wójcicki - 3 października 2025
SprzedawcaWójcicki
Data3 października 2025
StanUNC
Cena
******
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji MDC Monaco - 2 października 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data2 października 2025
StanDETAILS NGC
Cena
******
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji Istra Numizmatika - 14 września 2025
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji Istra Numizmatika - 14 września 2025
SprzedawcaIstra Numizmatika
Data14 września 2025
StanVF
Cena
******
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji Niemczyk - 13 września 2025
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji Niemczyk - 13 września 2025
SprzedawcaNiemczyk
Data13 września 2025
StanVF
Cena
******
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji Niemczyk - 13 września 2025
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji Niemczyk - 13 września 2025
SprzedawcaNiemczyk
Data13 września 2025
StanXF
Cena
******
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji Künker - 24 lipca 2025
SprzedawcaKünker
Data24 lipca 2025
StanVF
Cena
******
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji Höhn - 24 maja 2025
SprzedawcaHöhn
Data24 maja 2025
StanXF
Cena
******
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji Höhn - 24 maja 2025
SprzedawcaHöhn
Data24 maja 2025
StanAU
Cena
******
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji Numisbalt - 11 maja 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data11 maja 2025
StanBrak oceny
Cena
******
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji Wójcicki - 7 marca 2025
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji Wójcicki - 7 marca 2025
SprzedawcaWójcicki
Data7 marca 2025
StanVF
Cena
******
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji Emporium Hamburg - 12 grudnia 2024
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data12 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji Numimarket - 27 listopada 2024
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji Numimarket - 27 listopada 2024
SprzedawcaNumimarket
Data27 listopada 2024
StanVF
Cena
******
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji Höhn - 16 listopada 2024
SprzedawcaHöhn
Data16 listopada 2024
StanVF
Cena
******
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji Stary Sklep - 13 października 2024
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji Stary Sklep - 13 października 2024
SprzedawcaStary Sklep
Data13 października 2024
StanXF
Cena
******
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji Stary Sklep - 13 października 2024
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji Stary Sklep - 13 października 2024
SprzedawcaStary Sklep
Data13 października 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji Künker - 26 lipca 2024
SprzedawcaKünker
Data26 lipca 2024
StanVF
Cena
******
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji Künker - 21 czerwca 2024
SprzedawcaKünker
Data21 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji Künker - 21 czerwca 2024
SprzedawcaKünker
Data21 czerwca 2024
StanVF
Cena
******
Ile kosztuje złota moneta dukat 1711 "Wikariat" z okresu Augusta II Mocnego?

Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena złotej monety dukat 1711 Augusta II Mocnego "Wikariat" wynosi 3000 USD. Moneta zawiera 3,451 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 566,51 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie dukat 1711 "Wikariat"?

Informacja o aktualnej wartości polskiej monety dukat 1711 "Wikariat" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać dukat z datą 1711 "Wikariat"?

Aby sprzedać dukat 1711 "Wikariat", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

