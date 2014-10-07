1/8 talara 1711 ILH "Wikariat" (Polska, August II Mocny)
Specyfikacja
- MetalSrebro
- Waga3,7 g
- Średnica26 mm
Opis
- KrajPolska
- OkresAugust II Mocny
- Nominał1/8 talara
- Rok1711
- WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
- MennicaDrezno
- CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety polskiej 1/8 talara 1711 "Wikariat" ze znakiem ILH. Jest to srebrna moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 5043 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 1300 EUR. Licytacja odbyła się 7 października 2014.
Ile kosztuje srebrna moneta 1/8 talara 1711 ILH "Wikariat" z okresu Augusta II Mocnego?
Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 1/8 talara 1711 Augusta II Mocnego ze znakiem ILH "Wikariat" wynosi 550 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/8 talara 1711 "Wikariat" z literami ILH?
Informacja o aktualnej wartości polskiej monety 1/8 talara 1711 z literami ILH "Wikariat" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 1/8 talara z datą 1711 i znakiem ILH "Wikariat"?
Aby sprzedać 1/8 talara 1711 ILH "Wikariat", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.