1/8 talara 1711 ILH "Wikariat" (Polska, August II Mocny)

Awers monety - 1/8 talara 1711 ILH "Wikariat" - cena srebrnej monety - Polska, August II MocnyRewers monety - 1/8 talara 1711 ILH "Wikariat" - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny

Zdjęcie: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga3,7 g
  • Średnica26 mm

Opis

  • KrajPolska
  • OkresAugust II Mocny
  • Nominał1/8 talara
  • Rok1711
  • WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
  • MennicaDrezno
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:550 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/8 talara 1711 ILH "Wikariat" - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny
Ceny na aukcjach (50)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety polskiej 1/8 talara 1711 "Wikariat" ze znakiem ILH. Jest to srebrna moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 5043 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 1300 EUR. Licytacja odbyła się 7 października 2014.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Polska 1/8 talara 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Rhenumis - 15 stycznia 2026
SprzedawcaRhenumis
Data15 stycznia 2026
StanVF
Cena
175 $
Cena w walucie aukcji 150 EUR
Polska 1/8 talara 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Wójcicki - 3 października 2025
Polska 1/8 talara 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Wójcicki - 3 października 2025
SprzedawcaWójcicki
Data3 października 2025
StanAU58 NGC
Cena
1322 $
Cena w walucie aukcji 4800 PLN
Polska 1/8 talara 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Künker - 24 lipca 2025
SprzedawcaKünker
Data24 lipca 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 1/8 talara 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Künker - 7 marca 2025
SprzedawcaKünker
Data7 marca 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 1/8 talara 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Wójcicki - 26 maja 2024
Polska 1/8 talara 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Wójcicki - 26 maja 2024
SprzedawcaWójcicki
Data26 maja 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 1/8 talara 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Höhn - 20 kwietnia 2024
SprzedawcaHöhn
Data20 kwietnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 1/8 talara 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Höhn - 20 kwietnia 2024
SprzedawcaHöhn
Data20 kwietnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 1/8 talara 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Wójcicki - 17 marca 2024
Polska 1/8 talara 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Wójcicki - 17 marca 2024
SprzedawcaWójcicki
Data17 marca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 1/8 talara 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Wójcicki - 17 marca 2024
Polska 1/8 talara 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Wójcicki - 17 marca 2024
SprzedawcaWójcicki
Data17 marca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 1/8 talara 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Künker - 29 lutego 2024
SprzedawcaKünker
Data29 lutego 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 1/8 talara 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Höhn - 11 listopada 2023
SprzedawcaHöhn
Data11 listopada 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 1/8 talara 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Künker - 23 czerwca 2023
SprzedawcaKünker
Data23 czerwca 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 1/8 talara 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Möller - 1 czerwca 2023
SprzedawcaMöller
Data1 czerwca 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 1/8 talara 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Rzeszowski DA - 15 września 2022
Polska 1/8 talara 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Rzeszowski DA - 15 września 2022
SprzedawcaRzeszowski DA
Data15 września 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 1/8 talara 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Niemczyk - 19 marca 2022
Polska 1/8 talara 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Niemczyk - 19 marca 2022
SprzedawcaNiemczyk
Data19 marca 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 1/8 talara 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Katz - 13 lutego 2022
SprzedawcaKatz
Data13 lutego 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 1/8 talara 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Grün - 12 listopada 2021
SprzedawcaGrün
Data12 listopada 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 1/8 talara 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Marciniak - 7 października 2021
Polska 1/8 talara 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Marciniak - 7 października 2021
SprzedawcaMarciniak
Data7 października 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 1/8 talara 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Niemczyk - 26 września 2021
Polska 1/8 talara 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Niemczyk - 26 września 2021
SprzedawcaNiemczyk
Data26 września 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 1/8 talara 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Niemczyk - 26 czerwca 2021
Polska 1/8 talara 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Niemczyk - 26 czerwca 2021
SprzedawcaNiemczyk
Data26 czerwca 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 1/8 talara 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Busso Peus - 29 kwietnia 2021
SprzedawcaBusso Peus
Data29 kwietnia 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 1/8 talara 1711 ILH "Wikariat" z okresu Augusta II Mocnego?

Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 1/8 talara 1711 Augusta II Mocnego ze znakiem ILH "Wikariat" wynosi 550 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/8 talara 1711 "Wikariat" z literami ILH?

Informacja o aktualnej wartości polskiej monety 1/8 talara 1711 z literami ILH "Wikariat" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/8 talara z datą 1711 i znakiem ILH "Wikariat"?

Aby sprzedać 1/8 talara 1711 ILH "Wikariat", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
