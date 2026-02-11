flag
PolskaOkres:1506-2020 1506-2020

3 dukaty 1711 ILH "Wikariat" (Polska, August II Mocny)

Awers monety - 3 dukaty 1711 ILH "Wikariat" - cena złotej monety - Polska, August II MocnyRewers monety - 3 dukaty 1711 ILH "Wikariat" - cena złotej monety - Polska, August II Mocny

Zdjęcie: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,986)
  • Waga10,5 g
  • Czystego złota (0,3329 oz) 10,353 g

Opis

  • KrajPolska
  • OkresAugust II Mocny
  • Nominał3 dukaty
  • Rok1711
  • WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
  • MennicaDrezno
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:49000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 3 dukaty 1711 ILH "Wikariat" - cena złotej monety - Polska, August II Mocny
Ceny na aukcjach (1)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety polskiej 3 dukaty 1711 "Wikariat" ze znakiem ILH. Jest to złota moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 8240 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 42 000 EUR. Licytacja odbyła się 11 października 2018.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Polska 3 dukaty 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Künker - 12 października 2018
SprzedawcaKünker
Data12 października 2018
StanMS60 NGC
Cena
Ile kosztuje złota moneta 3 dukaty 1711 ILH "Wikariat" z okresu Augusta II Mocnego?

Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena złotej monety 3 dukaty 1711 Augusta II Mocnego ze znakiem ILH "Wikariat" wynosi 49000 USD. Moneta zawiera 10,353 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 1699,02 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 3 dukaty 1711 "Wikariat" z literami ILH?

Informacja o aktualnej wartości polskiej monety 3 dukaty 1711 z literami ILH "Wikariat" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 3 dukaty z datą 1711 i znakiem ILH "Wikariat"?

Aby sprzedać 3 dukaty 1711 ILH "Wikariat", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
