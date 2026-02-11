Półtalar 1711 ILH "Wikariat" (Polska, August II Mocny)
Zdjęcie: WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny
Specyfikacja
- MetalSrebro
- Waga15,5 g
- Średnica35 mm
- Orientacja stronMedalu (↑↑)
Opis
- KrajPolska
- OkresAugust II Mocny
- NominałPółtalar
- Rok1711
- WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
- MennicaDrezno
- CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety polskiej Półtalar 1711 "Wikariat" ze znakiem ILH. Jest to srebrna moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 316 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 3400 EUR. Licytacja odbyła się 28 stycznia 2021.
Ile kosztuje srebrna moneta półtalar 1711 ILH "Wikariat" z okresu Augusta II Mocnego?
Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety półtalar 1711 Augusta II Mocnego ze znakiem ILH "Wikariat" wynosi 960 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie półtalar 1711 "Wikariat" z literami ILH?
Informacja o aktualnej wartości polskiej monety półtalar 1711 z literami ILH "Wikariat" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać półtalar z datą 1711 i znakiem ILH "Wikariat"?
Aby sprzedać półtalar 1711 ILH "Wikariat", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.