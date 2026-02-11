flag
PolskaOkres:1506-2020 1506-2020

Półtalar 1711 ILH "Wikariat" (Polska, August II Mocny)

Awers monety - Półtalar 1711 ILH "Wikariat" - cena srebrnej monety - Polska, August II MocnyRewers monety - Półtalar 1711 ILH "Wikariat" - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny

Zdjęcie: WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga15,5 g
  • Średnica35 mm
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajPolska
  • OkresAugust II Mocny
  • NominałPółtalar
  • Rok1711
  • WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
  • MennicaDrezno
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading PCGS dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:960 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Półtalar 1711 ILH "Wikariat" - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny
Ceny na aukcjach (107)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety polskiej Półtalar 1711 "Wikariat" ze znakiem ILH. Jest to srebrna moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 316 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 3400 EUR. Licytacja odbyła się 28 stycznia 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Polska Półtalar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Rauch - 12 grudnia 2025
SprzedawcaRauch
Data12 grudnia 2025
StanVF
Cena
634 $
Cena w walucie aukcji 540 EUR
Polska Półtalar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Numimarket - 17 listopada 2025
Polska Półtalar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Numimarket - 17 listopada 2025
SprzedawcaNumimarket
Data17 listopada 2025
StanXF
Cena
1429 $
Cena w walucie aukcji 5200 PLN
Polska Półtalar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - 19 października 2025
SprzedawcaMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Data19 października 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Półtalar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Marciniak - 7 października 2025
Polska Półtalar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Marciniak - 7 października 2025
SprzedawcaMarciniak
Data7 października 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Półtalar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Künker - 24 lipca 2025
SprzedawcaKünker
Data24 lipca 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Półtalar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Marciniak - 3 czerwca 2025
Polska Półtalar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Marciniak - 3 czerwca 2025
SprzedawcaMarciniak
Data3 czerwca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Półtalar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Höhn - 24 maja 2025
SprzedawcaHöhn
Data24 maja 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Półtalar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Künker - 21 marca 2025
SprzedawcaKünker
Data21 marca 2025
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Półtalar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Wójcicki - 7 marca 2025
Polska Półtalar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Wójcicki - 7 marca 2025
SprzedawcaWójcicki
Data7 marca 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Półtalar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Wójcicki - 8 grudnia 2024
Polska Półtalar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Wójcicki - 8 grudnia 2024
SprzedawcaWójcicki
Data8 grudnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Półtalar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Grün - 13 listopada 2024
SprzedawcaGrün
Data13 listopada 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Półtalar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Frankfurter - 8 listopada 2024
SprzedawcaFrankfurter
Data8 listopada 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Półtalar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Stary Sklep - 13 października 2024
Polska Półtalar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Stary Sklep - 13 października 2024
SprzedawcaStary Sklep
Data13 października 2024
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Półtalar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Rare Coins - 5 października 2024
SprzedawcaRare Coins
Data5 października 2024
StanAU58
Cena
Polska Półtalar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Niemczyk - 22 czerwca 2024
Polska Półtalar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Niemczyk - 22 czerwca 2024
SprzedawcaNiemczyk
Data22 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Półtalar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Höhn - 20 kwietnia 2024
SprzedawcaHöhn
Data20 kwietnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Półtalar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Künker - 8 grudnia 2023
SprzedawcaKünker
Data8 grudnia 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Półtalar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Dorotheum - 17 listopada 2023
SprzedawcaDorotheum
Data17 listopada 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Półtalar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Höhn - 11 listopada 2023
SprzedawcaHöhn
Data11 listopada 2023
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Półtalar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Künker - 22 czerwca 2023
SprzedawcaKünker
Data22 czerwca 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Półtalar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Numimarket - 16 maja 2023
Polska Półtalar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Numimarket - 16 maja 2023
SprzedawcaNumimarket
Data16 maja 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta półtalar 1711 ILH "Wikariat" z okresu Augusta II Mocnego?

Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety półtalar 1711 Augusta II Mocnego ze znakiem ILH "Wikariat" wynosi 960 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie półtalar 1711 "Wikariat" z literami ILH?

Informacja o aktualnej wartości polskiej monety półtalar 1711 z literami ILH "Wikariat" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać półtalar z datą 1711 i znakiem ILH "Wikariat"?

Aby sprzedać półtalar 1711 ILH "Wikariat", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet PolskiKatalog monet Augusta II MocnegoMonety Polski w 1711 rokuWszystkie polskie monetypolskie srebrne monetypolskie monety o nominale PółtalarAukcje numizmatyczne