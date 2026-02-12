flag
PolskaOkres:1506-2020 1506-2020

Talar 1711 ILH "Wikariat" (Polska, August II Mocny)

Awers monety - Talar 1711 ILH "Wikariat" - cena srebrnej monety - Polska, August II MocnyRewers monety - Talar 1711 ILH "Wikariat" - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny

Zdjęcie: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga29,16 g
  • Średnica46 mm
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajPolska
  • OkresAugust II Mocny
  • NominałTalar
  • Rok1711
  • WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
  • MennicaDrezno
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1400 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Talar 1711 ILH "Wikariat" - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny
Ceny na aukcjach (469)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety polskiej Talar 1711 "Wikariat" ze znakiem ILH. Jest to srebrna moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 300 z aukcji MARCINIAK której łączna cena osiągnęła 27 000 PLN. Licytacja odbyła się 31 stycznia 2026.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Polska Talar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Marciniak - 7 lutego 2026
Polska Talar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Marciniak - 7 lutego 2026
SprzedawcaMarciniak
Data7 lutego 2026
StanMS63 NGC
Cena
7564 $
Cena w walucie aukcji 27000 PLN
Polska Talar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Istra Numizmatika - 17 stycznia 2026
Polska Talar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Istra Numizmatika - 17 stycznia 2026
SprzedawcaIstra Numizmatika
Data17 stycznia 2026
StanAU55 NGC
Cena
Polska Talar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji WAG - 11 stycznia 2026
SprzedawcaWAG
Data11 stycznia 2026
StanVF
Cena
873 $
Cena w walucie aukcji 750 EUR
Polska Talar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Rauch - 12 grudnia 2025
SprzedawcaRauch
Data12 grudnia 2025
StanVF
Cena
Polska Talar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Минский Коллекционер - 6 grudnia 2025
Polska Talar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Минский Коллекционер - 6 grudnia 2025
SprzedawcaМинский Коллекционер
Data6 grudnia 2025
StanBrak oceny
Cena
Polska Talar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Künker - 4 grudnia 2025
SprzedawcaKünker
Data4 grudnia 2025
StanXF
Cena
Polska Talar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Sonntag - 4 grudnia 2025
SprzedawcaSonntag
Data4 grudnia 2025
StanVF
Cena
Polska Talar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Numismatica Ars Classica - 3 grudnia 2025
SprzedawcaNumismatica Ars Classica
Data3 grudnia 2025
StanXF
Cena
Polska Talar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Jesús Vico - 23 listopada 2025
SprzedawcaJesús Vico
Data23 listopada 2025
StanXF
Cena
Polska Talar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji WDA - MiM - 20 listopada 2025
Polska Talar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji WDA - MiM - 20 listopada 2025
SprzedawcaWDA - MiM
Data20 listopada 2025
StanXF
Cena
Polska Talar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Höhn - 16 listopada 2025
SprzedawcaHöhn
Data16 listopada 2025
StanVF
Cena
Polska Talar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Höhn - 15 listopada 2025
SprzedawcaHöhn
Data15 listopada 2025
StanXF
Cena
Polska Talar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Marciniak - 28 października 2025
Polska Talar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Marciniak - 28 października 2025
SprzedawcaMarciniak
Data28 października 2025
StanMS63 NGC
Cena
Polska Talar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Auction World - 19 października 2025
SprzedawcaAuction World
Data19 października 2025
StanAU55 NGC
Cena
Polska Talar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Künker - 9 października 2025
SprzedawcaKünker
Data9 października 2025
StanXF
Cena
Polska Talar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Künker - 9 października 2025
SprzedawcaKünker
Data9 października 2025
StanAU55 NGC
Cena
Polska Talar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Marciniak - 7 października 2025
Polska Talar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Marciniak - 7 października 2025
SprzedawcaMarciniak
Data7 października 2025
StanVF
Cena
Polska Talar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Marciniak - 7 października 2025
Polska Talar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Marciniak - 7 października 2025
SprzedawcaMarciniak
Data7 października 2025
StanXF
Cena
Polska Talar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji WAG - 5 października 2025
SprzedawcaWAG
Data5 października 2025
StanVF
Cena
Polska Talar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Künker - 19 września 2025
SprzedawcaKünker
Data19 września 2025
StanXF
Cena
Polska Talar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Künker - 24 lipca 2025
SprzedawcaKünker
Data24 lipca 2025
StanXF
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta talar 1711 ILH "Wikariat" z okresu Augusta II Mocnego?

Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety talar 1711 Augusta II Mocnego ze znakiem ILH "Wikariat" wynosi 1400 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie talar 1711 "Wikariat" z literami ILH?

Informacja o aktualnej wartości polskiej monety talar 1711 z literami ILH "Wikariat" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać talar z datą 1711 i znakiem ILH "Wikariat"?

Aby sprzedać talar 1711 ILH "Wikariat", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

