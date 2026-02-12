Talar 1711 ILH "Wikariat" (Polska, August II Mocny)
Zdjęcie: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Specyfikacja
- MetalSrebro
- Waga29,16 g
- Średnica46 mm
- Orientacja stronMedalu (↑↑)
Opis
- KrajPolska
- OkresAugust II Mocny
- NominałTalar
- Rok1711
- WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
- MennicaDrezno
- CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety polskiej Talar 1711 "Wikariat" ze znakiem ILH. Jest to srebrna moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 300 z aukcji MARCINIAK której łączna cena osiągnęła 27 000 PLN. Licytacja odbyła się 31 stycznia 2026.
Ile kosztuje srebrna moneta talar 1711 ILH "Wikariat" z okresu Augusta II Mocnego?
Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety talar 1711 Augusta II Mocnego ze znakiem ILH "Wikariat" wynosi 1400 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie talar 1711 "Wikariat" z literami ILH?
Informacja o aktualnej wartości polskiej monety talar 1711 z literami ILH "Wikariat" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać talar z datą 1711 i znakiem ILH "Wikariat"?
Aby sprzedać talar 1711 ILH "Wikariat", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.