Dwudukat 1711 "Wikariat" (Polska, August II Mocny)

Ile kosztuje złota moneta dwudukat 1711 "Wikariat" z okresu Augusta II Mocnego? Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena złotej monety dwudukat 1711 Augusta II Mocnego "Wikariat" wynosi 6500 USD. Moneta zawiera 6,902 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 1132,51 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie dwudukat 1711 "Wikariat"? Informacja o aktualnej wartości polskiej monety dwudukat 1711 "Wikariat" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.