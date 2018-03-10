flag
PolskaOkres:1506-2020 1506-2020

Dwudukat 1711 "Wikariat" (Polska, August II Mocny)

Awers monety - Dwudukat 1711 "Wikariat" - cena złotej monety - Polska, August II MocnyRewers monety - Dwudukat 1711 "Wikariat" - cena złotej monety - Polska, August II Mocny

Zdjęcie: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,986)
  • Waga7 g
  • Czystego złota (0,2219 oz) 6,902 g
  • Średnica27 mm
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajPolska
  • OkresAugust II Mocny
  • NominałDwudukat
  • Rok1711
  • WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
  • MennicaDrezno
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:6500 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Dwudukat 1711 "Wikariat" - cena złotej monety - Polska, August II Mocny
Ceny na aukcjach (9)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety polskiej Dwudukat 1711 "Wikariat". Jest to złota moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 209 z aukcji NIEMCZYK - Dom Aukcyjny której łączna cena osiągnęła 43 000 PLN. Licytacja odbyła się 10 marca 2018.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Polska Dwudukat 1711 "Wikariat" na aukcji Wójcicki - 5 października 2024
SprzedawcaWójcicki
Data5 października 2024
StanXF
Cena
3878 $
Cena w walucie aukcji 15250 PLN
Polska Dwudukat 1711 "Wikariat" na aukcji Höhn - 20 kwietnia 2024
SprzedawcaHöhn
Data20 kwietnia 2024
StanVF
Cena
2560 $
Cena w walucie aukcji 2400 EUR
Polska Dwudukat 1711 "Wikariat" na aukcji Künker - 17 marca 2023
SprzedawcaKünker
Data17 marca 2023
StanXF
Cena
******
Polska Dwudukat 1711 "Wikariat" na aukcji Niemczyk - 10 marca 2018
SprzedawcaNiemczyk
Data10 marca 2018
StanMS62 NGC
Cena
******
Polska Dwudukat 1711 "Wikariat" na aukcji Chaponnière - 5 lipca 2017
SprzedawcaChaponnière
Data5 lipca 2017
StanUNC
Cena
******
Polska Dwudukat 1711 "Wikariat" na aukcji Künker - 30 września 2016
SprzedawcaKünker
Data30 września 2016
StanXF
Cena
******
Polska Dwudukat 1711 "Wikariat" na aukcji Möller - 12 grudnia 2014
SprzedawcaMöller
Data12 grudnia 2014
StanXF
Cena
******
Polska Dwudukat 1711 "Wikariat" na aukcji Künker - 14 marca 2007
SprzedawcaKünker
Data14 marca 2007
StanXF
Cena
******
Polska Dwudukat 1711 "Wikariat" na aukcji Künker - 11 marca 2005
SprzedawcaKünker
Data11 marca 2005
StanVF
Cena
******
Ile kosztuje złota moneta dwudukat 1711 "Wikariat" z okresu Augusta II Mocnego?

Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena złotej monety dwudukat 1711 Augusta II Mocnego "Wikariat" wynosi 6500 USD. Moneta zawiera 6,902 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 1132,51 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie dwudukat 1711 "Wikariat"?

Informacja o aktualnej wartości polskiej monety dwudukat 1711 "Wikariat" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać dwudukat z datą 1711 "Wikariat"?

Aby sprzedać dwudukat 1711 "Wikariat", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

