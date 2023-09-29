flag
PolskaOkres:1506-2020 1506-2020

Ćwierćtalar 1711 ILH "Wikariat" (Polska, August II Mocny)

Awers monety - Ćwierćtalar 1711 ILH "Wikariat" - cena srebrnej monety - Polska, August II MocnyRewers monety - Ćwierćtalar 1711 ILH "Wikariat" - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny

Zdjęcie: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga5,5 g
  • Średnica27 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajPolska
  • OkresAugust II Mocny
  • NominałĆwierćtalar
  • Rok1711
  • WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
  • MennicaDrezno
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:480 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Ćwierćtalar 1711 ILH "Wikariat" - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny
Ceny na aukcjach (29)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety polskiej Ćwierćtalar 1711 "Wikariat" ze znakiem ILH. Jest to srebrna moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 258 z aukcji WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny której łączna cena osiągnęła 7500 PLN. Licytacja odbyła się 29 września 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Polska Ćwierćtalar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Rhenumis - 6 listopada 2025
SprzedawcaRhenumis
Data6 listopada 2025
StanVF
Cena
391 $
Cena w walucie aukcji 340 EUR
Polska Ćwierćtalar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Höhn - 24 maja 2025
SprzedawcaHöhn
Data24 maja 2025
StanXF
Cena
387 $
Cena w walucie aukcji 340 EUR
Polska Ćwierćtalar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Höhn - 20 kwietnia 2024
SprzedawcaHöhn
Data20 kwietnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Ćwierćtalar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Höhn - 20 kwietnia 2024
SprzedawcaHöhn
Data20 kwietnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Ćwierćtalar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Wójcicki - 7 października 2023
SprzedawcaWójcicki
Data7 października 2023
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Ćwierćtalar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Höhn - 14 maja 2022
SprzedawcaHöhn
Data14 maja 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Ćwierćtalar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Höhn - 20 listopada 2021
SprzedawcaHöhn
Data20 listopada 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Ćwierćtalar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Grün - 12 listopada 2021
SprzedawcaGrün
Data12 listopada 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Ćwierćtalar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji WAG - 7 listopada 2021
SprzedawcaWAG
Data7 listopada 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Ćwierćtalar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Stary Sklep - 10 października 2021
SprzedawcaStary Sklep
Data10 października 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Ćwierćtalar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Marciniak - 7 października 2021
SprzedawcaMarciniak
Data7 października 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Ćwierćtalar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Sonntag - 1 czerwca 2021
SprzedawcaSonntag
Data1 czerwca 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Ćwierćtalar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Kroha - 10 października 2020
SprzedawcaKroha
Data10 października 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Ćwierćtalar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Rzeszowski DA - 26 kwietnia 2020
SprzedawcaRzeszowski DA
Data26 kwietnia 2020
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Ćwierćtalar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Solidus Numismatik - 6 października 2019
SprzedawcaSolidus Numismatik
Data6 października 2019
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Ćwierćtalar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Teutoburger - 7 września 2019
SprzedawcaTeutoburger
Data7 września 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Ćwierćtalar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Numimarket - 25 lutego 2019
SprzedawcaNumimarket
Data25 lutego 2019
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Ćwierćtalar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Sonntag - 31 maja 2017
SprzedawcaSonntag
Data31 maja 2017
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Ćwierćtalar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Westfälische - 23 listopada 2015
SprzedawcaWestfälische
Data23 listopada 2015
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Ćwierćtalar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Lanz München - 8 grudnia 2014
SprzedawcaLanz München
Data8 grudnia 2014
StanXF
Cena
Polska Ćwierćtalar 1711 ILH "Wikariat" na aukcji WCN - 8 listopada 2014
SprzedawcaWCN
Data8 listopada 2014
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta ćwierćtalar 1711 ILH "Wikariat" z okresu Augusta II Mocnego?

Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety ćwierćtalar 1711 Augusta II Mocnego ze znakiem ILH "Wikariat" wynosi 480 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie ćwierćtalar 1711 "Wikariat" z literami ILH?

Informacja o aktualnej wartości polskiej monety ćwierćtalar 1711 z literami ILH "Wikariat" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać ćwierćtalar z datą 1711 i znakiem ILH "Wikariat"?

Aby sprzedać ćwierćtalar 1711 ILH "Wikariat", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
