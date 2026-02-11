PolskaOkres:1506-2020 1506-2020
6 dukatów 1711 ILH "Wikariat" (Polska, August II Mocny)
Specyfikacja
- MetalZłoto
- Waga21 g
- Średnica35 mm
- Orientacja stronMedalu (↑↑)
Opis
- KrajPolska
- OkresAugust II Mocny
- Nominał6 dukatów
- Rok1711
- WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
- MennicaDrezno
- CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Ceny na aukcjach (0)
Ceny na aukcjach
Przepraszamy, nie ma danych dotyczących sprzedaży tej monety
Gdzie sprzedać 6 dukatów z datą 1711 i znakiem ILH "Wikariat"?
Aby sprzedać 6 dukatów 1711 ILH "Wikariat", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.
Popularne sekcje