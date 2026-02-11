flag
6 dukatów 1711 ILH "Wikariat" (Polska, August II Mocny)

Specyfikacja

  • MetalZłoto
  • Waga21 g
  • Średnica35 mm
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajPolska
  • OkresAugust II Mocny
  • Nominał6 dukatów
  • Rok1711
  • WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
  • MennicaDrezno
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Gdzie sprzedać 6 dukatów z datą 1711 i znakiem ILH "Wikariat"?

Aby sprzedać 6 dukatów 1711 ILH "Wikariat", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

