Münzkatalog von Georg V (1910-1936)

Insgesamt hinzugefügte Münzen: 13

Zeitraum von Georg V
Georg V1910-1936
Preise und Beschreibung der Münzen von Georg V

FotoBeschreibungMetallDurchschnittspreisUNCDurchschnittspreisPROOFVerkäufe
Coin photoCoin photo
Canada, George V
Sovereign 1916 C
Gold$34,000-028Coin photoCoin photo
Canada, George V
Sovereign 1911 C
Gold$1,600-2884Coin photoCoin photo
Canada, George V
Sovereign 1917 C
Gold$750-2387Coin photoCoin photo
Canada, George V
Sovereign 1914 C
Gold$1,500-3237Coin photoCoin photo
Canada, George V
5 Dollars 1914
Gold$990-0166Coin photoCoin photo
Canada, George V
10 Dollars 1914
Gold$1,300-0632Coin photoCoin photo
Canada, George V
Sovereign 1913 C
Gold$2,700-0130Coin photoCoin photo
Canada, George V
Sovereign 1918 C
Gold$800-3261Coin photoCoin photo
Canada, George V
5 Dollars 1913
Gold$870-0427Coin photoCoin photo
Canada, George V
10 Dollars 1913
Gold$1,400-2403Coin photoCoin photo
Canada, George V
5 Dollars 1912
Gold$780-0637Coin photoCoin photo
Canada, George V
10 Dollars 1912
Gold$1,100-0310Coin photoCoin photo
Canada, George V
Sovereign 1919 C
Gold$760-1281
