Sovereign 1911 C (Kanada, Georg V)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der kanadischen Münze Sovereign 1911 mit Markierung C. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Ottawa geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 50840, welches bei Heritage Auctions für 57.500 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. Mai 2008.

Erhaltung UNC (646) AU (53) XF (69) VF (5) Keine Note (109) Erhaltung (slab) MS67 (4) MS66 (1) MS65 (12) MS64 (150) MS63 (215) MS62 (153) MS61 (25) MS60 (6) AU58 (9) AU55 (1) XF40 (1) SP68 (1) SP67 (6) DETAILS (4) + (1) Service NGC (377) PCGS (277) ANACS (10) ICCS (5)

Verkäufer Alle Unternehmen

