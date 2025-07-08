flag
KanadaZeitraum:1901-1936 1901-1936

Sovereign 1911 C (Kanada, Georg V)

Avers Sovereign 1911 C - Goldmünze Wert - Kanada, Georg VRevers Sovereign 1911 C - Goldmünze Wert - Kanada, Georg V

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC256,956

Beschreibung

  • LandKanada
  • ZeitraumGeorg V
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1911
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstätteOttawa
  • MünztypUmlaufmünzen
Durchschnittspreis:1600 USD
Auktionspreise (882)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der kanadischen Münze Sovereign 1911 mit Markierung C. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Ottawa geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 50840, welches bei Heritage Auctions für 57.500 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. Mai 2008.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Kanada Sovereign 1911 C auf der Auktion Heritage - 21. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum21. August 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Kanada Sovereign 1911 C auf der Auktion Heritage - 14. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum14. August 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
900 $
Preis in Auktionswährung 900 USD
Kanada Sovereign 1911 C auf der Auktion Heritage - 10. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. August 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
1140 $
Preis in Auktionswährung 1140 USD
Kanada Sovereign 1911 C auf der Auktion Heritage - 10. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. August 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1911 C auf der Auktion Heritage - 10. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. August 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1911 C auf der Auktion Heritage - 10. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. August 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1911 C auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 1. August 2025
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum1. August 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1911 C auf der Auktion Hermes Auctions - 8. Juli 2025
VerkäuferHermes Auctions
Datum8. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Kanada Sovereign 1911 C auf der Auktion Spink - 19. Juni 2025
VerkäuferSpink
Datum19. Juni 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1911 C auf der Auktion Spink - 19. Juni 2025
VerkäuferSpink
Datum19. Juni 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1911 C auf der Auktion Coin Cabinet - 27. Mai 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum27. Mai 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1911 C auf der Auktion Hermes Auctions - 29. April 2025
VerkäuferHermes Auctions
Datum29. April 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
VerkäuferHeritage
Datum20. April 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferHeritage
Datum20. April 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1911 C auf der Auktion Auction World - 20. April 2025
VerkäuferAuction World
Datum20. April 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferHeritage
Datum20. April 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferHeritage
Datum20. April 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1911 C auf der Auktion Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - 6. April 2025
VerkäuferMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Datum6. April 2025
ErhaltungAU
Preis
Kanada Sovereign 1911 C auf der Auktion Coin Cabinet - 25. März 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. März 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1911 C auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 21. März 2025
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum21. März 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1911 C auf der Auktion Hermes Auctions - 18. März 2025
VerkäuferHermes Auctions
Datum18. März 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Kanada Sovereign 1911 C auf der Auktion Hermes Auctions - 2. September 2025
VerkäuferHermes Auctions
Datum2. September 2025
ErhaltungKeine Note
Zu versteigern
VerkäuferStack's
Datum5. September 2025
ErhaltungMS64 NGC
Zu versteigern
