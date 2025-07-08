KanadaZeitraum:1901-1936 1901-1936
Sovereign 1911 C (Kanada, Georg V)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC256,956
Beschreibung
- LandKanada
- ZeitraumGeorg V
- WertangabeSovereign
- Jahr1911
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstätteOttawa
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1600 USD
Auktionspreise (882)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der kanadischen Münze Sovereign 1911 mit Markierung C. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Ottawa geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 50840, welches bei Heritage Auctions für 57.500 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. Mai 2008.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum10. August 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
1140 $
Preis in Auktionswährung 1140 USD
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum1. August 2025
ErhaltungUNC
Preis
VerkäuferAuction World
Datum20. April 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
VerkäuferMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Datum6. April 2025
ErhaltungAU
Preis
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum21. März 2025
ErhaltungUNC
Preis
