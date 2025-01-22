Sovereign 1918 C (Kanada, Georg V)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der kanadischen Münze Sovereign 1918 mit Markierung C. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Ottawa geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 29158, welches bei Heritage Auctions für 3.643 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. August 2015.

