Sovereign 1918 C (Kanada, Georg V)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC106,516
Beschreibung
- LandKanada
- ZeitraumGeorg V
- WertangabeSovereign
- Jahr1918
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstätteOttawa
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:800 USD
Auktionspreise (258)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der kanadischen Münze Sovereign 1918 mit Markierung C. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Ottawa geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 29158, welches bei Heritage Auctions für 3.643 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. August 2015.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum10. August 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
1440 $
Preis in Auktionswährung 1440 USD
VerkäuferStack's
Datum22. Januar 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
VerkäuferSovereign Rarities
Datum19. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum13. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
VerkäuferStack's
Datum31. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
VerkäuferStephen Album
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
VerkäuferStephen Album
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
VerkäuferThe Royal Mint
Datum9. Juni 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Wo zu kaufen?
