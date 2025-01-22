flag
Sovereign 1918 C (Kanada, Georg V)

Avers Sovereign 1918 C - Goldmünze Wert - Kanada, Georg VRevers Sovereign 1918 C - Goldmünze Wert - Kanada, Georg V

Foto von: Stack's Bowers

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC106,516

Beschreibung

  • LandKanada
  • ZeitraumGeorg V
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1918
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstätteOttawa
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:800 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1918 C - Goldmünze Wert - Kanada, Georg V
Auktionspreise (258)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der kanadischen Münze Sovereign 1918 mit Markierung C. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Ottawa geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 29158, welches bei Heritage Auctions für 3.643 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. August 2015.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Kanada Sovereign 1918 C auf der Auktion Heritage - 10. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. August 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
900 $
Preis in Auktionswährung 900 USD
Kanada Sovereign 1918 C auf der Auktion Heritage - 10. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. August 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
1440 $
Preis in Auktionswährung 1440 USD
Kanada Sovereign 1918 C auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Juli 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preis
Kanada Sovereign 1918 C auf der Auktion Coin Cabinet - 27. Mai 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum27. Mai 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preis
Kanada Sovereign 1918 C auf der Auktion Heritage - 20. April 2025
VerkäuferHeritage
Datum20. April 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preis
Kanada Sovereign 1918 C auf der Auktion Heritage - 20. April 2025
VerkäuferHeritage
Datum20. April 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preis
Kanada Sovereign 1918 C auf der Auktion Palombo - 11. April 2025
VerkäuferPalombo
Datum11. April 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preis
Kanada Sovereign 1918 C auf der Auktion Heritage - 10. Februar 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. Februar 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preis
Kanada Sovereign 1918 C auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum22. Januar 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preis
Kanada Sovereign 1918 C auf der Auktion Spink - 9. Januar 2025
VerkäuferSpink
Datum9. Januar 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preis
Kanada Sovereign 1918 C auf der Auktion Heritage - 22. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum22. Dezember 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preis
Kanada Sovereign 1918 C auf der Auktion Heritage - 22. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum22. Dezember 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preis
Kanada Sovereign 1918 C auf der Auktion Sovereign Rarities - 19. November 2024
VerkäuferSovereign Rarities
Datum19. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preis
Kanada Sovereign 1918 C auf der Auktion Lockdales Auctioneers - 13. November 2024
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum13. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preis
Kanada Sovereign 1918 C auf der Auktion Stack's - 31. Oktober 2024
VerkäuferStack's
Datum31. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preis
Kanada Sovereign 1918 C auf der Auktion NOONANS - 18. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum18. September 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preis
Kanada Sovereign 1918 C auf der Auktion Coin Cabinet - 26. Juni 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum26. Juni 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preis
Kanada Sovereign 1918 C auf der Auktion Stephen Album - 16. Juni 2024
VerkäuferStephen Album
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preis
Kanada Sovereign 1918 C auf der Auktion Stephen Album - 16. Juni 2024
VerkäuferStephen Album
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preis
Kanada Sovereign 1918 C auf der Auktion The Royal Mint - 9. Juni 2024
VerkäuferThe Royal Mint
Datum9. Juni 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preis
Kanada Sovereign 1918 C auf der Auktion Status International - 7. Juni 2024
VerkäuferStatus International
Datum7. Juni 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preis
Wo zu kaufen?
Kanada Sovereign 1918 C auf der Auktion Stack's - 5. September 2025
VerkäuferStack's
Datum5. September 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Zu versteigern
Kanada Sovereign 1918 C auf der Auktion Stack's - 5. September 2025
VerkäuferStack's
Datum5. September 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Zu versteigern
Kanada Sovereign 1918 C auf der Auktion Stack's - 5. September 2025
VerkäuferStack's
Datum5. September 2025
ErhaltungMS63 NGC
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
