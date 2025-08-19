flag
10 Dollar 1912 (Kanada, Georg V)

Avers 10 Dollar 1912 - Goldmünze Wert - Kanada, Georg VRevers 10 Dollar 1912 - Goldmünze Wert - Kanada, Georg V

Spezifikation

  • MetallGold (0,900)
  • Gewicht16,7185 g
  • Reines Gold (0,4838 oz) 15,0466 g
  • Durchmesser26,92 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC74,759

Beschreibung

  • LandKanada
  • ZeitraumGeorg V
  • Wertangabe10 Dollar
  • Jahr1912
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstätteOttawa
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1100 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 10 Dollar 1912 - Goldmünze Wert - Kanada, Georg V
Auktionspreise (310)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der kanadischen Münze 10 Dollar 1912 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Ottawa geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 34142, welches bei Heritage Auctions für 36.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. August 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Andere Filter
Kanada 10 Dollar 1912 auf der Auktion Hermes Auctions - 19. August 2025
VerkäuferHermes Auctions
Datum19. August 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Kanada 10 Dollar 1912 auf der Auktion Heritage - 10. August 2025
Kanada 10 Dollar 1912 auf der Auktion Heritage - 10. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. August 2025
ErhaltungMS60 NGC
Preis
1800 $
Preis in Auktionswährung 1800 USD
Kanada 10 Dollar 1912 auf der Auktion Hermes Auctions - 21. Juni 2025
VerkäuferHermes Auctions
Datum21. Juni 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Kanada 10 Dollar 1912 auf der Auktion Bolaffi - 6. Juni 2025
VerkäuferBolaffi
Datum6. Juni 2025
ErhaltungXF
Preis
1374 $
Preis in Auktionswährung 1200 EUR
Kanada 10 Dollar 1912 auf der Auktion SINCONA - 28. Mai 2025
VerkäuferSINCONA
Datum28. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Kanada 10 Dollar 1912 auf der Auktion Heritage - 18. Mai 2025
VerkäuferHeritage
Datum18. Mai 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Kanada 10 Dollar 1912 auf der Auktion Hermes Auctions - 13. Mai 2025
VerkäuferHermes Auctions
Datum13. Mai 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Kanada 10 Dollar 1912 auf der Auktion Heritage - 20. April 2025
VerkäuferHeritage
Datum20. April 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Kanada 10 Dollar 1912 auf der Auktion Jean ELSEN - 22. März 2025
Kanada 10 Dollar 1912 auf der Auktion Jean ELSEN - 22. März 2025
VerkäuferJean ELSEN
Datum22. März 2025
ErhaltungXF
Preis
Kanada 10 Dollar 1912 auf der Auktion Hermes Auctions - 25. Februar 2025
VerkäuferHermes Auctions
Datum25. Februar 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Kanada 10 Dollar 1912 auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
Kanada 10 Dollar 1912 auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum22. Januar 2025
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Kanada 10 Dollar 1912 auf der Auktion Stack's - 17. Januar 2025
Kanada 10 Dollar 1912 auf der Auktion Stack's - 17. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum17. Januar 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Kanada 10 Dollar 1912 auf der Auktion Hermes Auctions - 24. Dezember 2024
VerkäuferHermes Auctions
Datum24. Dezember 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Kanada 10 Dollar 1912 auf der Auktion Heritage - 22. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum22. Dezember 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Kanada 10 Dollar 1912 auf der Auktion Heritage - 12. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Kanada 10 Dollar 1912 auf der Auktion Attica Auctions - 3. Dezember 2024
VerkäuferAttica Auctions
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Kanada 10 Dollar 1912 auf der Auktion SINCONA - 23. Oktober 2024
VerkäuferSINCONA
Datum23. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Kanada 10 Dollar 1912 auf der Auktion Heritage - 17. Oktober 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. Oktober 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Kanada 10 Dollar 1912 auf der Auktion Heritage - 17. September 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. September 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Kanada 10 Dollar 1912 auf der Auktion Inasta - 5. September 2024
VerkäuferInasta
Datum5. September 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Kanada 10 Dollar 1912 auf der Auktion Spink - 31. Juli 2024
VerkäuferSpink
Datum31. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Beliebte Abschnitte
