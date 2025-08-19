KanadaZeitraum:1901-1936 1901-1936
10 Dollar 1912 (Kanada, Georg V)
Foto von: Hermes Auctions
Spezifikation
- MetallGold (0,900)
- Gewicht16,7185 g
- Reines Gold (0,4838 oz) 15,0466 g
- Durchmesser26,92 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC74,759
Beschreibung
- LandKanada
- ZeitraumGeorg V
- Wertangabe10 Dollar
- Jahr1912
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstätteOttawa
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1100 USD
Auktionspreise (310)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der kanadischen Münze 10 Dollar 1912 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Ottawa geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 34142, welches bei Heritage Auctions für 36.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. August 2022.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Andere Filter
VerkäuferAttica Auctions
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...15
Beliebte Abschnitte