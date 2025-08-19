10 Dollar 1912 (Kanada, Georg V)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der kanadischen Münze 10 Dollar 1912 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Ottawa geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 34142, welches bei Heritage Auctions für 36.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. August 2022.

