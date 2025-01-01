Katalog
Goldmünzen 10 Dollar von Georg V - Kanada
10 Dollar 1912-1914
Jahr
Zeichen
Beschreibung
Auflage
UNC
Verkauf
Verkauf
1912
74,759
0
310
1913
149,232
2
403
1914
140,068
0
632
