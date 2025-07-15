KanadaZeitraum:1901-1936 1901-1936
10 Dollar 1914 (Kanada, Georg V)
Foto von: Hermes Auctions
Spezifikation
- MetallGold (0,900)
- Gewicht16,7185 g
- Reines Gold (0,4838 oz) 15,0466 g
- Durchmesser26,92 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC140,068
Beschreibung
- LandKanada
- ZeitraumGeorg V
- Wertangabe10 Dollar
- Jahr1914
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstätteOttawa
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1300 USD
Auktionspreise (632)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der kanadischen Münze 10 Dollar 1914 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Ottawa geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 20365, welches bei Heritage Auctions für 19.550 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Januar 2010.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum10. August 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
1740 $
Preis in Auktionswährung 1740 USD
VerkäuferHeritage
Datum10. August 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
1800 $
Preis in Auktionswährung 1800 USD
123...31
Beliebte Abschnitte