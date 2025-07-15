flag
KanadaZeitraum:1901-1936 1901-1936

10 Dollar 1914 (Kanada, Georg V)

Avers 10 Dollar 1914 - Goldmünze Wert - Kanada, Georg VRevers 10 Dollar 1914 - Goldmünze Wert - Kanada, Georg V

Foto von: Hermes Auctions

Spezifikation

  • MetallGold (0,900)
  • Gewicht16,7185 g
  • Reines Gold (0,4838 oz) 15,0466 g
  • Durchmesser26,92 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC140,068

Beschreibung

  • LandKanada
  • ZeitraumGeorg V
  • Wertangabe10 Dollar
  • Jahr1914
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstätteOttawa
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1300 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 10 Dollar 1914 - Goldmünze Wert - Kanada, Georg V
Auktionspreise (632)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der kanadischen Münze 10 Dollar 1914 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Ottawa geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 20365, welches bei Heritage Auctions für 19.550 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Januar 2010.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Kanada 10 Dollar 1914 auf der Auktion Heritage - 10. August 2025
Kanada 10 Dollar 1914 auf der Auktion Heritage - 10. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. August 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
1740 $
Preis in Auktionswährung 1740 USD
Kanada 10 Dollar 1914 auf der Auktion Heritage - 10. August 2025
Kanada 10 Dollar 1914 auf der Auktion Heritage - 10. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. August 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
1800 $
Preis in Auktionswährung 1800 USD
Kanada 10 Dollar 1914 auf der Auktion Heritage - 10. August 2025
Kanada 10 Dollar 1914 auf der Auktion Heritage - 10. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. August 2025
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 10 Dollar 1914 auf der Auktion Hermes Auctions - 15. Juli 2025
VerkäuferHermes Auctions
Datum15. Juli 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Kanada 10 Dollar 1914 auf der Auktion Hermes Auctions - 24. Juni 2025
VerkäuferHermes Auctions
Datum24. Juni 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Kanada 10 Dollar 1914 auf der Auktion Stephen Album - 18. Mai 2025
VerkäuferStephen Album
Datum18. Mai 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 10 Dollar 1914 auf der Auktion Hermes Auctions - 29. April 2025
VerkäuferHermes Auctions
Datum29. April 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Kanada 10 Dollar 1914 auf der Auktion Heritage - 20. März 2025
VerkäuferHeritage
Datum20. März 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 10 Dollar 1914 auf der Auktion Heritage - 13. März 2025
VerkäuferHeritage
Datum13. März 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 10 Dollar 1914 auf der Auktion Heritage - 6. März 2025
VerkäuferHeritage
Datum6. März 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 10 Dollar 1914 auf der Auktion Hermes Auctions - 4. März 2025
VerkäuferHermes Auctions
Datum4. März 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Kanada 10 Dollar 1914 auf der Auktion Heritage - 27. Februar 2025
VerkäuferHeritage
Datum27. Februar 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 10 Dollar 1914 auf der Auktion Heritage - 20. Februar 2025
VerkäuferHeritage
Datum20. Februar 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 10 Dollar 1914 auf der Auktion Heritage - 10. Februar 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. Februar 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 10 Dollar 1914 auf der Auktion Heritage - 10. Februar 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. Februar 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 10 Dollar 1914 auf der Auktion Spink - 31. Januar 2025
Kanada 10 Dollar 1914 auf der Auktion Spink - 31. Januar 2025
VerkäuferSpink
Datum31. Januar 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 10 Dollar 1914 auf der Auktion Spink - 31. Januar 2025
VerkäuferSpink
Datum31. Januar 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 10 Dollar 1914 auf der Auktion Heritage - 23. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum23. Januar 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 10 Dollar 1914 auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
Kanada 10 Dollar 1914 auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum22. Januar 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 10 Dollar 1914 auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
Kanada 10 Dollar 1914 auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum22. Januar 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 10 Dollar 1914 auf der Auktion Heritage - 22. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum22. Dezember 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog KanadaMünzkatalog von Georg VMünzen aus Kanada 1914Alle kanadisch Münzenkanadisch Gold Münzenkanadisch Münzen 10 DollarNumismatische Auktionen