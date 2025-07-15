10 Dollar 1914 (Kanada, Georg V)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der kanadischen Münze 10 Dollar 1914 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Ottawa geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 20365, welches bei Heritage Auctions für 19.550 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Januar 2010.

Erhaltung UNC (550) AU (40) XF (31) VF (3) Keine Note (8) Erhaltung (slab) MS66 (3) MS65 (16) MS64 (123) MS63 (333) MS62 (42) MS61 (17) MS60 (6) AU58 (17) AU55 (2) XF40 (1) VF30 (1) DETAILS (3) Service PCGS (363) NGC (199) ANACS (3) ICCS (1)

