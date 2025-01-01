flag
KanadaZeitraum:1901-1936 1901-1936

Münzen Kanada 1914

Sovereign 1914 C
Durchschnittlicher Preis1500 $
Verkauf
3237
10 Dollar 1914
Durchschnittlicher Preis1300 $
Verkauf
0632
5 Dolar 1914
Durchschnittlicher Preis990 $
Verkauf
0166
