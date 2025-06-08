KanadaZeitraum:1901-1936 1901-1936
Sovereign 1914 C (Kanada, Georg V)
Foto von: SINCONA AG
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC14,891
Beschreibung
- LandKanada
- ZeitraumGeorg V
- WertangabeSovereign
- Jahr1914
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstätteOttawa
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1500 USD
Auktionspreise (234)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der kanadischen Münze Sovereign 1914 mit Markierung C. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Ottawa geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 11787, welches bei Heritage Auctions für 8.338 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. Juli 2002.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum10. August 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
1680 $
Preis in Auktionswährung 1680 USD
VerkäuferPegasus Auctions
Datum8. Juni 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. April 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
VerkäuferStack's
Datum13. März 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
VerkäuferStack's
Datum13. März 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum27. November 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
VerkäuferStack's
Datum31. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. Oktober 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
