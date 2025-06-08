Sovereign 1914 C (Kanada, Georg V)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der kanadischen Münze Sovereign 1914 mit Markierung C. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Ottawa geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 11787, welches bei Heritage Auctions für 8.338 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. Juli 2002.

