KanadaZeitraum:1901-1936 1901-1936

Sovereign 1914 C (Kanada, Georg V)

Avers Sovereign 1914 C - Goldmünze Wert - Kanada, Georg VRevers Sovereign 1914 C - Goldmünze Wert - Kanada, Georg V

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC14,891

Beschreibung

  • LandKanada
  • ZeitraumGeorg V
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1914
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstätteOttawa
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1500 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1914 C - Goldmünze Wert - Kanada, Georg V
Auktionspreise (234)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der kanadischen Münze Sovereign 1914 mit Markierung C. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Ottawa geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 11787, welches bei Heritage Auctions für 8.338 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. Juli 2002.

Kanada Sovereign 1914 C auf der Auktion Heritage - 10. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. August 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
1680 $
Preis in Auktionswährung 1680 USD
Kanada Sovereign 1914 C auf der Auktion Via - 22. Juni 2025
VerkäuferVia
Datum22. Juni 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
1844 $
Preis in Auktionswährung 1600 EUR
Kanada Sovereign 1914 C auf der Auktion Pegasus Auctions - 8. Juni 2025
VerkäuferPegasus Auctions
Datum8. Juni 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Kanada Sovereign 1914 C auf der Auktion London Coins - 1. Juni 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Juni 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Kanada Sovereign 1914 C auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Mai 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Mai 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Kanada Sovereign 1914 C auf der Auktion Coin Cabinet - 27. Mai 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum27. Mai 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Kanada Sovereign 1914 C auf der Auktion Coin Cabinet - 29. April 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. April 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Kanada Sovereign 1914 C auf der Auktion Heritage - 20. April 2025
VerkäuferHeritage
Datum20. April 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Kanada Sovereign 1914 C auf der Auktion Stack's - 13. März 2025
VerkäuferStack's
Datum13. März 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Kanada Sovereign 1914 C auf der Auktion Stack's - 13. März 2025
VerkäuferStack's
Datum13. März 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Kanada Sovereign 1914 C auf der Auktion London Coins - 2. März 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum2. März 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Kanada Sovereign 1914 C auf der Auktion Heritage - 22. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum22. Dezember 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Kanada Sovereign 1914 C auf der Auktion Coin Cabinet - 12. Dezember 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Kanada Sovereign 1914 C auf der Auktion Coin Cabinet - 12. Dezember 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Kanada Sovereign 1914 C auf der Auktion Via - 9. Dezember 2024
VerkäuferVia
Datum9. Dezember 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Kanada Sovereign 1914 C auf der Auktion Bolaffi - 29. November 2024
VerkäuferBolaffi
Datum29. November 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Kanada Sovereign 1914 C auf der Auktion Coin Cabinet - 27. November 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum27. November 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Kanada Sovereign 1914 C auf der Auktion Stack's - 31. Oktober 2024
VerkäuferStack's
Datum31. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Kanada Sovereign 1914 C auf der Auktion Coin Cabinet - 15. Oktober 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. Oktober 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Kanada Sovereign 1914 C auf der Auktion HARMERS - 30. September 2024
VerkäuferHARMERS
Datum30. September 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Kanada Sovereign 1914 C auf der Auktion Coin Cabinet - 20. September 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum20. September 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Wo zu kaufen?
Kanada Sovereign 1914 C auf der Auktion Stack's - 5. September 2025
VerkäuferStack's
Datum5. September 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Zu versteigern
Kanada Sovereign 1914 C auf der Auktion NOONANS - 9. September 2025
VerkäuferNOONANS
Datum9. September 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Zu versteigern
Kanada Sovereign 1914 C auf der Auktion NOONANS - 9. September 2025
VerkäuferNOONANS
Datum9. September 2025
ErhaltungMS65 NGC
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
