5 Dolar 1914 (Kanada, Georg V)
Spezifikation
- MetallGold (0,900)
- Gewicht8,3592 g
- Reines Gold (0,2419 oz) 7,5233 g
- Durchmesser21,59 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC31,122
Beschreibung
- LandKanada
- ZeitraumGeorg V
- Wertangabe5 Dolar
- Jahr1914
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstätteOttawa
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:990 USD
Auktionspreise (166)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der kanadischen Münze 5 Dolar 1914 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Ottawa geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23261, welches bei Heritage Auctions für 10.575 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. Januar 2014.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum10. August 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
1440 $
Preis in Auktionswährung 1440 USD
