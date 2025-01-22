5 Dolar 1914 (Kanada, Georg V)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der kanadischen Münze 5 Dolar 1914 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Ottawa geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23261, welches bei Heritage Auctions für 10.575 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. Januar 2014.

Erhaltung UNC (116) AU (24) XF (23) VF (3) Erhaltung (slab) MS65 (3) MS64 (19) MS63 (36) MS62 (32) MS61 (14) MS60 (3) AU58 (14) AU55 (1) AU53 (1) XF40 (1) DETAILS (3) Service PCGS (78) NGC (42) ANACS (4) ICCS (2) ICG (1)

