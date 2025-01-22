flag
Kanada
Zeitraum:1901-1936

5 Dolar 1914 (Kanada, Georg V)

Avers 5 Dolar 1914 - Goldmünze Wert - Kanada, Georg VRevers 5 Dolar 1914 - Goldmünze Wert - Kanada, Georg V

Foto von: Jean ELSEN & ses Fils s.a

Spezifikation

  • MetallGold (0,900)
  • Gewicht8,3592 g
  • Reines Gold (0,2419 oz) 7,5233 g
  • Durchmesser21,59 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC31,122

Beschreibung

  • LandKanada
  • ZeitraumGeorg V
  • Wertangabe5 Dolar
  • Jahr1914
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstätteOttawa
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:990 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Dolar 1914 - Goldmünze Wert - Kanada, Georg V
Auktionspreise (166)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der kanadischen Münze 5 Dolar 1914 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Ottawa geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23261, welches bei Heritage Auctions für 10.575 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. Januar 2014.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Kanada 5 Dolar 1914 auf der Auktion Heritage - 10. August 2025
Kanada 5 Dolar 1914 auf der Auktion Heritage - 10. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. August 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
1260 $
Preis in Auktionswährung 1260 USD
Kanada 5 Dolar 1914 auf der Auktion Heritage - 10. August 2025
Kanada 5 Dolar 1914 auf der Auktion Heritage - 10. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. August 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
1440 $
Preis in Auktionswährung 1440 USD
Kanada 5 Dolar 1914 auf der Auktion Heritage - 10. August 2025
Kanada 5 Dolar 1914 auf der Auktion Heritage - 10. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. August 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 5 Dolar 1914 auf der Auktion Heritage - 10. August 2025
Kanada 5 Dolar 1914 auf der Auktion Heritage - 10. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. August 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 5 Dolar 1914 auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
Kanada 5 Dolar 1914 auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum22. Januar 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 5 Dolar 1914 auf der Auktion Heritage - 22. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum22. Dezember 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 5 Dolar 1914 auf der Auktion Heritage - 22. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum22. Dezember 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 5 Dolar 1914 auf der Auktion Heritage - 2. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum2. November 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 5 Dolar 1914 auf der Auktion Heritage - 17. September 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. September 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 5 Dolar 1914 auf der Auktion Goldberg - 5. Juni 2024
VerkäuferGoldberg
Datum5. Juni 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 5 Dolar 1914 auf der Auktion Heritage - 7. Mai 2024
VerkäuferHeritage
Datum7. Mai 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 5 Dolar 1914 auf der Auktion Heritage - 28. Dezember 2023
VerkäuferHeritage
Datum28. Dezember 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 5 Dolar 1914 auf der Auktion Künker - 26. September 2023
VerkäuferKünker
Datum26. September 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 5 Dolar 1914 auf der Auktion Stack's - 23. August 2023
Kanada 5 Dolar 1914 auf der Auktion Stack's - 23. August 2023
VerkäuferStack's
Datum23. August 2023
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 5 Dolar 1914 auf der Auktion Heritage - 9. August 2023
VerkäuferHeritage
Datum9. August 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 5 Dolar 1914 auf der Auktion Heritage - 8. Juni 2023
VerkäuferHeritage
Datum8. Juni 2023
ErhaltungMS62 ANACS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 5 Dolar 1914 auf der Auktion Stack's - 17. Mai 2023
Kanada 5 Dolar 1914 auf der Auktion Stack's - 17. Mai 2023
VerkäuferStack's
Datum17. Mai 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 5 Dolar 1914 auf der Auktion Heritage - 2. Februar 2023
VerkäuferHeritage
Datum2. Februar 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 5 Dolar 1914 auf der Auktion Heritage - 19. Januar 2023
VerkäuferHeritage
Datum19. Januar 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 5 Dolar 1914 auf der Auktion Heritage - 6. Oktober 2022
VerkäuferHeritage
Datum6. Oktober 2022
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 5 Dolar 1914 auf der Auktion Heritage - 29. September 2022
VerkäuferHeritage
Datum29. September 2022
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
