10 Dollar 1913 (Kanada, Georg V)
Spezifikation
- MetallGold (0,900)
- Gewicht16,7185 g
- Reines Gold (0,4838 oz) 15,0466 g
- Durchmesser26,92 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC149,232
Beschreibung
- LandKanada
- ZeitraumGeorg V
- Wertangabe10 Dollar
- Jahr1913
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstätteOttawa
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1400 USD
Auktionspreise (401)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der kanadischen Münze 10 Dollar 1913 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Ottawa geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23263, welches bei Heritage Auctions für 12.925 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. Januar 2014.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum14. August 2025
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
1620 $
Preis in Auktionswährung 1620 USD
VerkäuferHeritage
Datum10. August 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
2040 $
Preis in Auktionswährung 2040 USD
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. Januar 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. November 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
