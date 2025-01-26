flag
KanadaZeitraum:1901-1936 1901-1936

10 Dollar 1913 (Kanada, Georg V)

Avers 10 Dollar 1913 - Goldmünze Wert - Kanada, Georg VRevers 10 Dollar 1913 - Goldmünze Wert - Kanada, Georg V

Foto von: Russiancoin

Spezifikation

  • MetallGold (0,900)
  • Gewicht16,7185 g
  • Reines Gold (0,4838 oz) 15,0466 g
  • Durchmesser26,92 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC149,232

Beschreibung

  • LandKanada
  • ZeitraumGeorg V
  • Wertangabe10 Dollar
  • Jahr1913
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstätteOttawa
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1400 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 10 Dollar 1913 - Goldmünze Wert - Kanada, Georg V
Auktionspreise (401)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der kanadischen Münze 10 Dollar 1913 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Ottawa geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23263, welches bei Heritage Auctions für 12.925 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. Januar 2014.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Kanada 10 Dollar 1913 auf der Auktion Heritage - 14. August 2025
Kanada 10 Dollar 1913 auf der Auktion Heritage - 14. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum14. August 2025
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
1620 $
Preis in Auktionswährung 1620 USD
Kanada 10 Dollar 1913 auf der Auktion Heritage - 10. August 2025
Kanada 10 Dollar 1913 auf der Auktion Heritage - 10. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. August 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
2040 $
Preis in Auktionswährung 2040 USD
Kanada 10 Dollar 1913 auf der Auktion Heritage - 10. August 2025
Kanada 10 Dollar 1913 auf der Auktion Heritage - 10. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. August 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 10 Dollar 1913 auf der Auktion Heritage - 20. April 2025
VerkäuferHeritage
Datum20. April 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 10 Dollar 1913 auf der Auktion Stephen Album - 26. Januar 2025
VerkäuferStephen Album
Datum26. Januar 2025
ErhaltungAU
Preis
Kanada 10 Dollar 1913 auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
Kanada 10 Dollar 1913 auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum22. Januar 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Kanada 10 Dollar 1913 auf der Auktion Coin Cabinet - 21. Januar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. Januar 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 10 Dollar 1913 auf der Auktion Heritage - 16. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum16. Januar 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 10 Dollar 1913 auf der Auktion Heritage - 9. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum9. Januar 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 10 Dollar 1913 auf der Auktion Heritage - 2. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum2. Januar 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 10 Dollar 1913 auf der Auktion Heritage - 26. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum26. Dezember 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 10 Dollar 1913 auf der Auktion Heritage - 19. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum19. Dezember 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 10 Dollar 1913 auf der Auktion Coin Cabinet - 12. Dezember 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungAU
Preis
Kanada 10 Dollar 1913 auf der Auktion Heritage - 5. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum5. Dezember 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 10 Dollar 1913 auf der Auktion Heritage - 14. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum14. November 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 10 Dollar 1913 auf der Auktion Coin Cabinet - 5. November 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. November 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 10 Dollar 1913 auf der Auktion Heritage - 2. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum2. November 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 10 Dollar 1913 auf der Auktion SINCONA - 23. Oktober 2024
VerkäuferSINCONA
Datum23. Oktober 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 10 Dollar 1913 auf der Auktion SINCONA - 23. Oktober 2024
VerkäuferSINCONA
Datum23. Oktober 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 10 Dollar 1913 auf der Auktion Heritage - 17. September 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. September 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 10 Dollar 1913 auf der Auktion Heritage - 17. September 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. September 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Kanada 10 Dollar 1913 auf der Auktion Rumnicoin - 25. September 2025
VerkäuferRumnicoin
Datum25. September 2025
ErhaltungXF
Zu versteigern
Kanada 10 Dollar 1913 auf der Auktion Künker - 7. Oktober 2025
VerkäuferKünker
Datum7. Oktober 2025
ErhaltungAU
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
