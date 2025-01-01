flag
KanadaZeitraum:1901-1936 1901-1936

Münzen Kanada 1913

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1913 C
Durchschnittlicher Preis2700 $
Verkauf
0130
Vorderseite
Rückseite
10 Dollar 1913
Durchschnittlicher Preis1400 $
Verkauf
2403
Vorderseite
Rückseite
5 Dolar 1913
Durchschnittlicher Preis870 $
Verkauf
0427
Kategorie
Jahr
Suchen