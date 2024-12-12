KanadaZeitraum:1901-1936 1901-1936
Sovereign 1913 C (Kanada, Georg V)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC3,715
Beschreibung
- LandKanada
- ZeitraumGeorg V
- WertangabeSovereign
- Jahr1913
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstätteOttawa
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2700 USD
Auktionspreise (130)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der kanadischen Münze Sovereign 1913 mit Markierung C. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Ottawa geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 93, welches bei The Coin Cabinet für 6.250 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. März 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum10. August 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
1920 $
Preis in Auktionswährung 1920 USD
VerkäuferHeritage
Datum10. August 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
3840 $
Preis in Auktionswährung 3840 USD
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
VerkäuferSovereign Rarities
Datum16. November 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
VerkäuferStack's
Datum2. November 2023
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum18. Oktober 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
VerkäuferSt James’s
Datum27. September 2023
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. September 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
