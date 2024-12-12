flag
KanadaZeitraum:1901-1936 1901-1936

Sovereign 1913 C (Kanada, Georg V)

Avers Sovereign 1913 C - Goldmünze Wert - Kanada, Georg VRevers Sovereign 1913 C - Goldmünze Wert - Kanada, Georg V

Foto von: The Coin Cabinet

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC3,715

Beschreibung

  • LandKanada
  • ZeitraumGeorg V
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1913
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstätteOttawa
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2700 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1913 C - Goldmünze Wert - Kanada, Georg V
Auktionspreise (130)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der kanadischen Münze Sovereign 1913 mit Markierung C. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Ottawa geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 93, welches bei The Coin Cabinet für 6.250 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. März 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Kanada Sovereign 1913 C auf der Auktion Heritage - 10. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. August 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
1920 $
Preis in Auktionswährung 1920 USD
Kanada Sovereign 1913 C auf der Auktion Heritage - 10. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. August 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
3840 $
Preis in Auktionswährung 3840 USD
Kanada Sovereign 1913 C auf der Auktion CNG - 15. Januar 2025
VerkäuferCNG
Datum15. Januar 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Kanada Sovereign 1913 C auf der Auktion Heritage - 22. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum22. Dezember 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Kanada Sovereign 1913 C auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Kanada Sovereign 1913 C auf der Auktion Coin Cabinet - 12. Dezember 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Kanada Sovereign 1913 C auf der Auktion NOONANS - 18. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum18. September 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Kanada Sovereign 1913 C auf der Auktion London Coins - 1. September 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. September 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Kanada Sovereign 1913 C auf der Auktion Heritage - 20. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum20. Juni 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Kanada Sovereign 1913 C auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Kanada Sovereign 1913 C auf der Auktion Coin Cabinet - 13. Februar 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Kanada Sovereign 1913 C auf der Auktion Coin Cabinet - 13. Februar 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Kanada Sovereign 1913 C auf der Auktion Sovereign Rarities - 16. November 2023
VerkäuferSovereign Rarities
Datum16. November 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Kanada Sovereign 1913 C auf der Auktion Stack's - 2. November 2023
VerkäuferStack's
Datum2. November 2023
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Kanada Sovereign 1913 C auf der Auktion Spink - 27. Oktober 2023
VerkäuferSpink
Datum27. Oktober 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Kanada Sovereign 1913 C auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 18. Oktober 2023
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum18. Oktober 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Kanada Sovereign 1913 C auf der Auktion St James’s - 27. September 2023
VerkäuferSt James’s
Datum27. September 2023
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Kanada Sovereign 1913 C auf der Auktion Coin Cabinet - 19. September 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. September 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Kanada Sovereign 1913 C auf der Auktion Coin Cabinet - 4. April 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum4. April 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Kanada Sovereign 1913 C auf der Auktion Coin Cabinet - 14. März 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum14. März 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Kanada Sovereign 1913 C auf der Auktion Heritage - 18. Januar 2023
VerkäuferHeritage
Datum18. Januar 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
