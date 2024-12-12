Sovereign 1913 C (Kanada, Georg V)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der kanadischen Münze Sovereign 1913 mit Markierung C. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Ottawa geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 93, welches bei The Coin Cabinet für 6.250 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. März 2023.

