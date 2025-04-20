flag
5 Dolar 1913 (Kanada, Georg V)

Avers 5 Dolar 1913 - Goldmünze Wert - Kanada, Georg VRevers 5 Dolar 1913 - Goldmünze Wert - Kanada, Georg V

Foto von: Studio Numismatico Raffaele Negrini

Spezifikation

  • MetallGold (0,900)
  • Gewicht8,3592 g
  • Reines Gold (0,2419 oz) 7,5233 g
  • Durchmesser21,59 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC98,832

Beschreibung

  • LandKanada
  • ZeitraumGeorg V
  • Wertangabe5 Dolar
  • Jahr1913
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstätteOttawa
  • MünztypUmlaufmünzen
Durchschnittspreis:870 USD
Auktionspreise (427)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der kanadischen Münze 5 Dolar 1913 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Ottawa geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23260, welches bei Heritage Auctions für 7.638 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. Januar 2014.

VerkäuferHeritage
Datum10. August 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
930 $
Preis in Auktionswährung 930 USD
VerkäuferHeritage
Datum10. August 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
960 $
Preis in Auktionswährung 960 USD
VerkäuferHeritage
Datum10. August 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Kanada 5 Dolar 1913 auf der Auktion WCN - 24. Juli 2025
VerkäuferWCN
Datum24. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Kanada 5 Dolar 1913 auf der Auktion Auction World - 20. April 2025
VerkäuferAuction World
Datum20. April 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Kanada 5 Dolar 1913 auf der Auktion San Martino - 1. März 2025
VerkäuferSan Martino
Datum1. März 2025
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferStack's
Datum22. Januar 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
VerkäuferStack's
Datum22. Januar 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
VerkäuferStack's
Datum22. Januar 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
VerkäuferStack's
Datum17. Januar 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Kanada 5 Dolar 1913 auf der Auktion Heritage - 22. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum22. Dezember 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Kanada 5 Dolar 1913 auf der Auktion Teutoburger - 13. Dezember 2024
VerkäuferTeutoburger
Datum13. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
Kanada 5 Dolar 1913 auf der Auktion Heritage - 7. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum7. November 2024
ErhaltungVF
Preis
Kanada 5 Dolar 1913 auf der Auktion Heritage - 7. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum7. November 2024
ErhaltungAU
Preis
Kanada 5 Dolar 1913 auf der Auktion SINCONA - 23. Oktober 2024
VerkäuferSINCONA
Datum23. Oktober 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Kanada 5 Dolar 1913 auf der Auktion SINCONA - 23. Oktober 2024
VerkäuferSINCONA
Datum23. Oktober 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Kanada 5 Dolar 1913 auf der Auktion Heritage - 17. September 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. September 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Kanada 5 Dolar 1913 auf der Auktion Heritage - 16. September 2024
VerkäuferHeritage
Datum16. September 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
VerkäuferStack's
Datum12. September 2024
ErhaltungAU53 NGC
Preis
Kanada 5 Dolar 1913 auf der Auktion MDC Monaco - 22. Juni 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
Kanada 5 Dolar 1913 auf der Auktion Goldberg - 5. Juni 2024
VerkäuferGoldberg
Datum5. Juni 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
