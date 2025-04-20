5 Dolar 1913 (Kanada, Georg V)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der kanadischen Münze 5 Dolar 1913 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Ottawa geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23260, welches bei Heritage Auctions für 7.638 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. Januar 2014.

Erhaltung UNC (228) AU (87) XF (83) VF (22) F (1) Keine Note (6) Erhaltung (slab) MS65 (6) MS64 (52) MS63 (73) MS62 (42) MS61 (25) MS60 (5) AU58 (29) AU55 (7) AU53 (1) AU50 (1) DETAILS (4) Service NGC (120) PCGS (120) ANACS (5) ICCS (2) ICG (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Artemide Aste (1)

Artemide Kunstauktionen (1)

Attica Auctions (1)

Auction World (4)

Aureo & Calicó (3)

Baldwin's of St. James's (4)

Bonhams (1)

Busso Peus (2)

Chaponnière (1)

CNG (3)

Coin Cabinet (5)

CRIPPA NUMISMATICA s.r.l. (1)

Emporium Hamburg (7)

Gärtner (1)

GINZA (3)

Goldberg (14)

Grün (2)

HARMERS (1)

Heritage (202)

Heritage Eur (3)

HERVERA (2)

Hess Divo (2)

Inasta (1)

Jean ELSEN (4)

Jesús Vico (2)

Katz (2)

Kroha (1)

Künker (13)

Lanz München (1)

London Coins (6)

MDC Monaco (1)

Meister & Sonntag (1)

Monnaies d'Antan (7)

Negrini (4)

Niemczyk (1)

Nomisma (2)

Numimarket (1)

Numisma - Portugal (1)

Numismática Leilões (1)

Numismatica Luciani (1)

Numismatica Ranieri (4)

Rauch (2)

Reinhard Fischer (6)

Rhenumis (1)

San Martino (1)

Schulman (3)

Sedwick (1)

SINCONA (6)

Soler y Llach (2)

Sovereign Rarities (2)

Spink (4)

Stack's (45)

Stanley Gibbons Baldwin's (4)

Teutoburger (4)

UBS (6)

V. GADOURY (3)

Varesi (2)

VINCHON (1)

VL Nummus (2)

WAG (9)

WCN (5)