5 Dolar 1913 (Kanada, Georg V)
Spezifikation
- MetallGold (0,900)
- Gewicht8,3592 g
- Reines Gold (0,2419 oz) 7,5233 g
- Durchmesser21,59 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC98,832
Beschreibung
- LandKanada
- ZeitraumGeorg V
- Wertangabe5 Dolar
- Jahr1913
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstätteOttawa
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:870 USD
Auktionspreise (427)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der kanadischen Münze 5 Dolar 1913 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Ottawa geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23260, welches bei Heritage Auctions für 7.638 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. Januar 2014.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
