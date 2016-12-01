flag
Sovereign 1916 C (Kanada, Georg V)

Avers Sovereign 1916 C - Goldmünze Wert - Kanada, Georg VRevers Sovereign 1916 C - Goldmünze Wert - Kanada, Georg V

Foto von: Baldwin's of St. James's

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC6,111

Beschreibung

  • LandKanada
  • ZeitraumGeorg V
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1916
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstätteOttawa
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:34000 USD
Auktionspreise (28)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der kanadischen Münze Sovereign 1916 mit Markierung C. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Ottawa geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 31390, welches bei Heritage Auctions für 156.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2019.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Kanada Sovereign 1916 C auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Mai 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Mai 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
21489 $
Preis in Auktionswährung 16000 GBP
Kanada Sovereign 1916 C auf der Auktion Heritage - 9. Januar 2023
VerkäuferHeritage
Datum9. Januar 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
22800 $
Preis in Auktionswährung 22800 USD
Kanada Sovereign 1916 C auf der Auktion SINCONA - 16. Mai 2022
VerkäuferSINCONA
Datum16. Mai 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1916 C auf der Auktion Heritage - 17. Mai 2020
VerkäuferHeritage
Datum17. Mai 2020
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1916 C auf der Auktion Heritage - 15. August 2019
VerkäuferHeritage
Datum15. August 2019
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1916 C auf der Auktion Heritage - 15. August 2019
VerkäuferHeritage
Datum15. August 2019
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1916 C auf der Auktion Künker - 31. Januar 2019
VerkäuferKünker
Datum31. Januar 2019
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1916 C auf der Auktion Heritage - 7. Januar 2019
VerkäuferHeritage
Datum7. Januar 2019
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1916 C auf der Auktion Heritage - 10. April 2017
VerkäuferHeritage
Datum10. April 2017
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1916 C auf der Auktion Heritage - 9. Januar 2017
VerkäuferHeritage
Datum9. Januar 2017
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1916 C auf der Auktion Bolaffi - 1. Dezember 2016
VerkäuferBolaffi
Datum1. Dezember 2016
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1916 C auf der Auktion Numisor - 21. Oktober 2016
VerkäuferNumisor
Datum21. Oktober 2016
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1916 C auf der Auktion Heritage - 13. August 2015
VerkäuferHeritage
Datum13. August 2015
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1916 C auf der Auktion Künker - 25. Juni 2015
VerkäuferKünker
Datum25. Juni 2015
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1916 C auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 19. Mai 2015
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum19. Mai 2015
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1916 C auf der Auktion Heritage - 14. April 2015
VerkäuferHeritage
Datum14. April 2015
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1916 C auf der Auktion Jean ELSEN - 6. Dezember 2014
VerkäuferJean ELSEN
Datum6. Dezember 2014
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1916 C auf der Auktion Stack's - 13. August 2014
VerkäuferStack's
Datum13. August 2014
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1916 C auf der Auktion Stack's - 13. August 2014
VerkäuferStack's
Datum13. August 2014
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1916 C auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 8. Mai 2014
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum8. Mai 2014
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1916 C auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 27. September 2012
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum27. September 2012
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
