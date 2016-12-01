KanadaZeitraum:1901-1936 1901-1936
Sovereign 1916 C (Kanada, Georg V)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC6,111
Beschreibung
- LandKanada
- ZeitraumGeorg V
- WertangabeSovereign
- Jahr1916
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstätteOttawa
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:34000 USD
Auktionspreise (28)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der kanadischen Münze Sovereign 1916 mit Markierung C. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Ottawa geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 31390, welches bei Heritage Auctions für 156.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2019.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Mai 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
21489 $
Preis in Auktionswährung 16000 GBP
VerkäuferHeritage
Datum9. Januar 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
22800 $
Preis in Auktionswährung 22800 USD
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum19. Mai 2015
ErhaltungAU
Preis
******
VerkäuferStack's
Datum13. August 2014
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
VerkäuferStack's
Datum13. August 2014
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum8. Mai 2014
ErhaltungXF
Preis
******
