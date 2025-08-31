flag
KanadaZeitraum:1901-1936 1901-1936

Sovereign 1919 C (Kanada, Georg V)

Avers Sovereign 1919 C - Goldmünze Wert - Kanada, Georg VRevers Sovereign 1919 C - Goldmünze Wert - Kanada, Georg V

Foto von: Stack's Bowers

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC135,889

Beschreibung

  • LandKanada
  • ZeitraumGeorg V
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1919
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstätteOttawa
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:760 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1919 C - Goldmünze Wert - Kanada, Georg V
Auktionspreise (280)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der kanadischen Münze Sovereign 1919 mit Markierung C. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Ottawa geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 292, welches bei Editions V. GADOURY für 2.400 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 2. Dezember 2017.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Kanada Sovereign 1919 C auf der Auktion Katz - 31. August 2025
VerkäuferKatz
Datum31. August 2025
ErhaltungUNC
Preis
Kanada Sovereign 1919 C auf der Auktion Coin Cabinet - 19. August 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. August 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
1148 $
Preis in Auktionswährung 850 GBP
Kanada Sovereign 1919 C auf der Auktion Heritage - 10. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. August 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
1140 $
Preis in Auktionswährung 1140 USD
Kanada Sovereign 1919 C auf der Auktion Heritage - 10. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. August 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1919 C auf der Auktion Heritage - 7. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum7. August 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1919 C auf der Auktion Stack's - 15. Mai 2025
VerkäuferStack's
Datum15. Mai 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
Kanada Sovereign 1919 C auf der Auktion Stack's - 25. Februar 2025
VerkäuferStack's
Datum25. Februar 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1919 C auf der Auktion Spink - 31. Januar 2025
VerkäuferSpink
Datum31. Januar 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1919 C auf der Auktion Spink - 31. Januar 2025
VerkäuferSpink
Datum31. Januar 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1919 C auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum22. Januar 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1919 C auf der Auktion Heritage - 22. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum22. Dezember 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1919 C auf der Auktion Heritage Eur - 15. November 2024
VerkäuferHeritage Eur
Datum15. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1919 C auf der Auktion Stack's - 31. Oktober 2024
VerkäuferStack's
Datum31. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1919 C auf der Auktion NOONANS - 18. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum18. September 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1919 C auf der Auktion Coin Cabinet - 6. August 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum6. August 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1919 C auf der Auktion Goldberg - 5. Juni 2024
VerkäuferGoldberg
Datum5. Juni 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1919 C auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1919 C auf der Auktion Coin Cabinet - 16. Mai 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum16. Mai 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1919 C auf der Auktion Heritage - 7. Mai 2024
VerkäuferHeritage
Datum7. Mai 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1919 C auf der Auktion Coin Cabinet - 23. Januar 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum23. Januar 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1919 C auf der Auktion Coin Cabinet - 5. Dezember 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. Dezember 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Kanada Sovereign 1919 C auf der Auktion Stack's - 5. September 2025
VerkäuferStack's
Datum5. September 2025
ErhaltungMS64 NGC
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
