KanadaZeitraum:1901-1936 1901-1936
Sovereign 1919 C (Kanada, Georg V)
Foto von: Stack's Bowers
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC135,889
Beschreibung
- LandKanada
- ZeitraumGeorg V
- WertangabeSovereign
- Jahr1919
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstätteOttawa
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:760 USD
Auktionspreise (280)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der kanadischen Münze Sovereign 1919 mit Markierung C. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Ottawa geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 292, welches bei Editions V. GADOURY für 2.400 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 2. Dezember 2017.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. August 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
1148 $
Preis in Auktionswährung 850 GBP
VerkäuferHeritage
Datum10. August 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
1140 $
Preis in Auktionswährung 1140 USD
VerkäuferStack's
Datum22. Januar 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferStack's
Datum31. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferGoldberg
Datum5. Juni 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum23. Januar 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...14
Wo zu kaufen?
Beliebte Abschnitte