flag
KanadaZeitraum:1901-1936 1901-1936

5 Dolar 1912 (Kanada, Georg V)

Avers 5 Dolar 1912 - Goldmünze Wert - Kanada, Georg VRevers 5 Dolar 1912 - Goldmünze Wert - Kanada, Georg V

Foto von: Studio Numismatico Raffaele Negrini

Spezifikation

  • MetallGold (0,900)
  • Gewicht8,3592 g
  • Reines Gold (0,2419 oz) 7,5233 g
  • Durchmesser21,59 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC165,680

Beschreibung

  • LandKanada
  • ZeitraumGeorg V
  • Wertangabe5 Dolar
  • Jahr1912
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstätteOttawa
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:780 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Dolar 1912 - Goldmünze Wert - Kanada, Georg V
Auktionspreise (637)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der kanadischen Münze 5 Dolar 1912 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Ottawa geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 29160, welches bei Heritage Auctions für 23.500 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. August 2015.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Kanada 5 Dolar 1912 auf der Auktion Katz - 31. August 2025
VerkäuferKatz
Datum31. August 2025
ErhaltungUNC
Preis
Kanada 5 Dolar 1912 auf der Auktion Heritage - 10. August 2025
Kanada 5 Dolar 1912 auf der Auktion Heritage - 10. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. August 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
1110 $
Preis in Auktionswährung 1110 USD
Kanada 5 Dolar 1912 auf der Auktion Heritage - 10. August 2025
Kanada 5 Dolar 1912 auf der Auktion Heritage - 10. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. August 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
930 $
Preis in Auktionswährung 930 USD
Kanada 5 Dolar 1912 auf der Auktion Heritage - 10. August 2025
Kanada 5 Dolar 1912 auf der Auktion Heritage - 10. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. August 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 5 Dolar 1912 auf der Auktion Heritage - 10. August 2025
Kanada 5 Dolar 1912 auf der Auktion Heritage - 10. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. August 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 5 Dolar 1912 auf der Auktion Heritage - 31. Juli 2025
Kanada 5 Dolar 1912 auf der Auktion Heritage - 31. Juli 2025
VerkäuferHeritage
Datum31. Juli 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 5 Dolar 1912 auf der Auktion Heritage - 18. Mai 2025
VerkäuferHeritage
Datum18. Mai 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 5 Dolar 1912 auf der Auktion Heritage - 20. April 2025
VerkäuferHeritage
Datum20. April 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 5 Dolar 1912 auf der Auktion Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - 6. April 2025
VerkäuferMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Datum6. April 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 5 Dolar 1912 auf der Auktion Nomisma Aste - 23. März 2025
Kanada 5 Dolar 1912 auf der Auktion Nomisma Aste - 23. März 2025
VerkäuferNomisma Aste
Datum23. März 2025
ErhaltungXF
Preis
Kanada 5 Dolar 1912 auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
Kanada 5 Dolar 1912 auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum22. Januar 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 5 Dolar 1912 auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
Kanada 5 Dolar 1912 auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum22. Januar 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 5 Dolar 1912 auf der Auktion Heritage - 9. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum9. Januar 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 5 Dolar 1912 auf der Auktion Heritage - 22. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum22. Dezember 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 5 Dolar 1912 auf der Auktion Heritage - 22. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum22. Dezember 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 5 Dolar 1912 auf der Auktion Heritage - 28. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum28. November 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 5 Dolar 1912 auf der Auktion Coin Cabinet - 5. November 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. November 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 5 Dolar 1912 auf der Auktion Stack's - 31. Oktober 2024
Kanada 5 Dolar 1912 auf der Auktion Stack's - 31. Oktober 2024
VerkäuferStack's
Datum31. Oktober 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 5 Dolar 1912 auf der Auktion SINCONA - 23. Oktober 2024
VerkäuferSINCONA
Datum23. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 5 Dolar 1912 auf der Auktion Auction World - 20. Oktober 2024
VerkäuferAuction World
Datum20. Oktober 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada 5 Dolar 1912 auf der Auktion Heritage - 3. Oktober 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Oktober 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog KanadaMünzkatalog von Georg VMünzen aus Kanada 1912Alle kanadisch Münzenkanadisch Gold Münzenkanadisch Münzen 5 DolarNumismatische Auktionen