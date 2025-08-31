KanadaZeitraum:1901-1936 1901-1936
5 Dolar 1912 (Kanada, Georg V)
Foto von: Studio Numismatico Raffaele Negrini
Spezifikation
- MetallGold (0,900)
- Gewicht8,3592 g
- Reines Gold (0,2419 oz) 7,5233 g
- Durchmesser21,59 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC165,680
Beschreibung
- LandKanada
- ZeitraumGeorg V
- Wertangabe5 Dolar
- Jahr1912
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstätteOttawa
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:780 USD
Auktionspreise (637)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der kanadischen Münze 5 Dolar 1912 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Ottawa geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 29160, welches bei Heritage Auctions für 23.500 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. August 2015.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Datum6. April 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. November 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
