Sovereign 1917 C (Kanada, Georg V)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC58,845
Beschreibung
- LandKanada
- ZeitraumGeorg V
- WertangabeSovereign
- Jahr1917
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstätteOttawa
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:750 USD
Auktionspreise (385)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der kanadischen Münze Sovereign 1917 mit Markierung C. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Ottawa geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 24073, welches bei Heritage Auctions für 3.840 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Januar 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Wo zu kaufen?
