Sovereign 1917 C (Kanada, Georg V)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der kanadischen Münze Sovereign 1917 mit Markierung C. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Ottawa geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 24073, welches bei Heritage Auctions für 3.840 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Januar 2023.

Erhaltung UNC (278) AU (24) XF (46) VF (1) Keine Note (36) Erhaltung (slab) MS65 (2) MS64 (72) MS63 (89) MS62 (77) MS61 (10) MS60 (2) AU58 (3) DETAILS (2) Service NGC (148) PCGS (132) ANACS (3) ICCS (2) ICG (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Auctiones (6)

Aurora Numismatica (2)

Baldwin's of St. James's (5)

Bolaffi (1)

Cambi Aste (1)

Chaponnière (2)

Coin Cabinet (41)

Coins of the Realm (3)

DNW (4)

Emporium Hamburg (4)

Eurseree (4)

Goldberg (16)

Gorny & Mosch (3)

Great Coins & Art Auctions (1)

HARMERS (1)

Heritage (181)

HERVERA (1)

Hess Divo (1)

Hong Kong (2)

ibercoin (1)

Jean ELSEN (10)

Karamitsos (1)

Künker (4)

LA GALERIE DES MONNAIES ANTIQUITÉS NUMISMATIQUE TURQUAT (2)

London Coins (7)

MDC Monaco (1)

Monnaies d'Antan (2)

Nihon (2)

Noble Numismatics Pty Ltd (1)

NOONANS (2)

PAOLETTI (1)

Rauch (1)

Rhenumis (2)

Roxbury’s (1)

SINCONA (14)

Soler y Llach (1)

Sonntag (1)

Sovereign Rarities (3)

Spink (4)

St James’s (3)

Stack's (21)

Stanley Gibbons Baldwin's (9)

Status International (1)

Stephen Album (2)

The Canadian Numismatic Company (1)

UBS (1)

V. GADOURY (2)

Varesi (3)

WAG (2)