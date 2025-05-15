flag
KanadaZeitraum:1901-1936 1901-1936

Sovereign 1917 C (Kanada, Georg V)

Avers Sovereign 1917 C - Goldmünze Wert - Kanada, Georg VRevers Sovereign 1917 C - Goldmünze Wert - Kanada, Georg V

Foto von: NOONANS

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC58,845

Beschreibung

  • LandKanada
  • ZeitraumGeorg V
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1917
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstätteOttawa
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:750 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1917 C - Goldmünze Wert - Kanada, Georg V
Auktionspreise (385)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der kanadischen Münze Sovereign 1917 mit Markierung C. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Ottawa geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 24073, welches bei Heritage Auctions für 3.840 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Januar 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Kanada Sovereign 1917 C auf der Auktion Heritage - 10. August 2025
Kanada Sovereign 1917 C auf der Auktion Heritage - 10. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. August 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
990 $
Preis in Auktionswährung 990 USD
Kanada Sovereign 1917 C auf der Auktion Heritage - 10. August 2025
Kanada Sovereign 1917 C auf der Auktion Heritage - 10. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. August 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
1140 $
Preis in Auktionswährung 1140 USD
Kanada Sovereign 1917 C auf der Auktion Heritage - 10. August 2025
Kanada Sovereign 1917 C auf der Auktion Heritage - 10. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. August 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1917 C auf der Auktion Heritage - 31. Juli 2025
Kanada Sovereign 1917 C auf der Auktion Heritage - 31. Juli 2025
VerkäuferHeritage
Datum31. Juli 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1917 C auf der Auktion Coin Cabinet - 27. Mai 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum27. Mai 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1917 C auf der Auktion Stack's - 15. Mai 2025
Kanada Sovereign 1917 C auf der Auktion Stack's - 15. Mai 2025
VerkäuferStack's
Datum15. Mai 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
Kanada Sovereign 1917 C auf der Auktion Stack's - 15. Mai 2025
Kanada Sovereign 1917 C auf der Auktion Stack's - 15. Mai 2025
VerkäuferStack's
Datum15. Mai 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
Kanada Sovereign 1917 C auf der Auktion Heritage - 20. April 2025
VerkäuferHeritage
Datum20. April 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1917 C auf der Auktion Heritage - 22. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum22. Dezember 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1917 C auf der Auktion Heritage - 22. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum22. Dezember 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1917 C auf der Auktion Heritage - 24. Oktober 2024
VerkäuferHeritage
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1917 C auf der Auktion Coin Cabinet - 15. Oktober 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. Oktober 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1917 C auf der Auktion HARMERS - 30. September 2024
VerkäuferHARMERS
Datum30. September 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1917 C auf der Auktion Coin Cabinet - 20. September 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum20. September 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1917 C auf der Auktion NOONANS - 18. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum18. September 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1917 C auf der Auktion London Coins - 1. September 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. September 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1917 C auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 10. Juli 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum10. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
Kanada Sovereign 1917 C auf der Auktion Stephen Album - 16. Juni 2024
VerkäuferStephen Album
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1917 C auf der Auktion Stephen Album - 16. Juni 2024
VerkäuferStephen Album
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1917 C auf der Auktion Goldberg - 5. Juni 2024
VerkäuferGoldberg
Datum5. Juni 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1917 C auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Kanada Sovereign 1917 C auf der Auktion Stack's - 5. September 2025
Kanada Sovereign 1917 C auf der Auktion Stack's - 5. September 2025
Kanada Sovereign 1917 C auf der Auktion Stack's - 5. September 2025
Kanada Sovereign 1917 C auf der Auktion Stack's - 5. September 2025
VerkäuferStack's
Datum5. September 2025
ErhaltungMS64 NGC
Zu versteigern
Kanada Sovereign 1917 C auf der Auktion NOONANS - 9. September 2025
VerkäuferNOONANS
Datum9. September 2025
ErhaltungMS64 NGC
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
