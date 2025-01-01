flag
United KingdomPeriod:1625-1952 1625-1952

Silver coins 2 Pence (Halfgroat) of Charles I - United Kingdom

type-coin
type-coin

2 Pence (Halfgroat) 1625

Rose
YearMarkDescriptionSalesSales
no date (1625-1642)There is a border115no date (1625-1642)Without outline09
type-coin
type-coin

2 Pence (Halfgroat) 1625

Second draped bust
YearMarkDescriptionSalesSales
no date (1625-1642)Oval shield010no date (1625-1642)Plume above the shield02
type-coin
type-coin

2 Pence (Halfgroat) 1625

Third draped bust
YearMarkDescriptionSalesSales
no date (1625-1642)03no date (1625-1642)Plume above the shield01
type-coin
type-coin

2 Pence (Halfgroat) 1625

Fourth draped bust
YearMarkDescriptionSalesSales
no date (1625-1642)Without outline. "CR" divided by shield19no date (1625-1642)There is a border. "CR" divided by shield05no date (1625-1642)Without "CR"01no date (1625-1642)The shield is more round. Without outline126no date (1625-1642)Rim on obverse or both sides126no date (1625-1642)(P). (R)016
type-coin
type-coin

2 Pence (Halfgroat) 1625

Fifth portrait type
YearMarkDescriptionSalesSales
no date (1625-1642)01
type-coin
type-coin

2 Pence (Halfgroat) 1642

Seventh portrait type
YearMarkDescriptionSalesSales
no date (1642-1649)116
type-coin
type-coin

2 Pence (Halfgroat) 1631

First issue of Briot
YearMarkDescriptionSalesSales
no date (1631-1632)042
