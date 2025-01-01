United KingdomPeriod:1625-1952 1625-1952
Silver coins 2 Pence (Halfgroat) of Charles I - United Kingdom
2 Pence (Halfgroat) 1625Rose
YearMarkDescriptionSalesSalesno date (1625-1642)There is a border115no date (1625-1642)Without outline09
2 Pence (Halfgroat) 1625Second draped bust
YearMarkDescriptionSalesSalesno date (1625-1642)Oval shield010no date (1625-1642)Plume above the shield02
2 Pence (Halfgroat) 1625Third draped bust
YearMarkDescriptionSalesSalesno date (1625-1642)03no date (1625-1642)Plume above the shield01
2 Pence (Halfgroat) 1625Fourth draped bust
YearMarkDescriptionSalesSalesno date (1625-1642)Without outline. "CR" divided by shield19no date (1625-1642)There is a border. "CR" divided by shield05no date (1625-1642)Without "CR"01no date (1625-1642)The shield is more round. Without outline126no date (1625-1642)Rim on obverse or both sides126no date (1625-1642)(P). (R)016
2 Pence (Halfgroat) 1625Fifth portrait type
YearMarkDescriptionSalesSalesno date (1625-1642)01
2 Pence (Halfgroat) 1642Seventh portrait type
YearMarkDescriptionSalesSalesno date (1642-1649)116
2 Pence (Halfgroat) 1631First issue of Briot
YearMarkDescriptionSalesSalesno date (1631-1632)042
