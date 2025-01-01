United KingdomPeriod:1625-1952 1625-1952
Gold coins Unite of Charles I - United Kingdom
Unite 1625First bust
YearMarkDescriptionSalesSalesno date (1625-1642)0139
Unite 1625Second bust
YearMarkDescriptionSalesSalesno date (1625-1642)1267
Unite 1625Third bust
YearMarkDescriptionSalesSalesno date (1625-1642)059
Unite 1625Fourth bust
YearMarkDescriptionSalesSalesno date (1625-1642)021
Unite 1625Fifth bust
YearMarkDescriptionSalesSalesno date (1625-1642)097
Unite 1625Sixth bust
YearMarkDescriptionSalesSalesno date (1625-1642)124
Unite 1625Seventh bust
YearMarkDescriptionSalesSalesno date (1625-1642)010
Unite 1631Briot's coins
YearMarkDescriptionSalesSalesno date (1631-1639)016
Unite 1642
YearMarkDescriptionSalesSales1642Two-line declaration071642Three-line declaration08
Unite 1643Elongated portrait
YearMarkDescriptionSalesSales164301
Unite 1644Low relief portrait
YearMarkDescriptionSalesSales1644OX08
