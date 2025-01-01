flag
United KingdomPeriod:1625-1952 1625-1952

Gold coins Unite of Charles I - United Kingdom

type-coin
type-coin

Unite 1625

First bust
YearMarkDescriptionSalesSales
no date (1625-1642)0139
type-coin
type-coin

Unite 1625

Second bust
YearMarkDescriptionSalesSales
no date (1625-1642)1267
type-coin
type-coin

Unite 1625

Third bust
YearMarkDescriptionSalesSales
no date (1625-1642)059
type-coin
type-coin

Unite 1625

Fourth bust
YearMarkDescriptionSalesSales
no date (1625-1642)021
type-coin
type-coin

Unite 1625

Fifth bust
YearMarkDescriptionSalesSales
no date (1625-1642)097
type-coin
type-coin

Unite 1625

Sixth bust
YearMarkDescriptionSalesSales
no date (1625-1642)124
type-coin
type-coin

Unite 1625

Seventh bust
YearMarkDescriptionSalesSales
no date (1625-1642)010
type-coin
type-coin

Unite 1631

Briot's coins
YearMarkDescriptionSalesSales
no date (1631-1639)016
type-coin
type-coin

Unite 1642

YearMarkDescriptionSalesSales
1642Two-line declaration071642Three-line declaration08
type-coin
type-coin

Unite 1643

Elongated portrait
YearMarkDescriptionSalesSales
164301
type-coin
type-coin

Unite 1643-1646

Shortened portrait
YearMarkDescriptionSalesSales
16430471644OX0161645011645Br001645OX031646OX02
type-coin
type-coin

Unite 1644

Low relief portrait
YearMarkDescriptionSalesSales
1644OX08
Popular sections
World Coin CatalogCoin catalog of United KingdomCoin catalog of Charles IAll English coinsEnglish coins UniteNumismatic auctions