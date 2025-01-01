flag
RSAPeriod:1852-2020 1852-2020

Gold coins Pond (Transvaal) of Transvaal Republic - RSA

type-coin
type-coin

Pond (Transvaal) 1874

YearMarkDescriptionMintage UNCSalesSales
1874Fine beard6950231874Coarse beard174112
type-coin
type-coin

Pond (Transvaal) 1892-1900

YearMarkDescriptionMintage UNCMintage PROOFSalesSales
1892Double shaft16,000100161892Single shaft--07189362,000-0161894318,000-0251895336,000-0121896235,000-0231897311,000-0241898137,000-01471899130-001900788,000-033
type-coin
type-coin

Pond (Transvaal) 1902

YearMarkDescriptionMintage UNCSalesSales
1902986235
Popular sections
World Coin CatalogCoin catalog of RSACoin catalog of Transvaal RepublicAll RSA coinsRSA coins Pond (Transvaal)Numismatic auctions