RSAPeriod:1852-2020 1852-2020
Gold coins Pond (Transvaal) of Transvaal Republic - RSA
Pond (Transvaal) 1874
YearMarkDescriptionMintage UNCSalesSales1874Fine beard6950231874Coarse beard174112
Pond (Transvaal) 1892-1900
YearMarkDescriptionMintage UNCMintage PROOFSalesSales1892Double shaft16,000100161892Single shaft--07189362,000-0161894318,000-0251895336,000-0121896235,000-0231897311,000-0241898137,000-01471899130-001900788,000-033
Pond (Transvaal) 1902
YearMarkDescriptionMintage UNCSalesSales1902986235
