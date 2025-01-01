RussiaPeriod:1699-1991 1699-1991
Commemorative silver coins 5 Roubles of USSR - Russia
5 Roubles 1977Olympics - 1980. Leningrad
YearMarkDescriptionMintage UNCMintage PROOFSalesSales1977ЛМД205,411121,4170161977ММД205,411121,41701
5 Roubles 1977Olympics - 1980. Tallinn
YearMarkDescriptionMintage UNCMintage PROOFSalesSales1977ЛМД251,562122,167091977ММД251,562122,167019
5 Roubles 1977Olympics - 1980. Kiev
YearMarkDescriptionMintage UNCMintage PROOFSalesSales1977ЛМД250,037121,137039
5 Roubles 1977Olympics - 1980. Minsk
YearMarkDescriptionMintage UNCMintage PROOFSalesSales1977ЛМД250,040121,137041
5 Roubles 1978Olympics - 1980. Swimming
YearMarkDescriptionMintage UNCMintage PROOFSalesSales1978ЛМД226,655118,353126
5 Roubles 1978Olympics - 1980. Running
YearMarkDescriptionMintage UNCMintage PROOFSalesSales1978ЛМД225,653118,353033
5 Roubles 1978Olympics - 1980. Equestrian sport
YearMarkDescriptionMintage UNCMintage PROOFSalesSales1978ЛМД220,603118,409021978ММД220,603118,409012
5 Roubles 1978Olympics - 1980. High Jump
YearMarkDescriptionMintage UNCMintage PROOFSalesSales1978ЛМД220,583119,143041978ММД220,583119,143013
5 Roubles 1979Olympics - 1980. Hammer Throw
YearMarkDescriptionMintage UNCMintage PROOFSalesSales1979ЛМД201,078107,928021979ММД201,078107,928014
5 Roubles 1979Olympics - 1980. Weightlifting
YearMarkDescriptionMintage UNCMintage PROOFSalesSales1979ЛМД207,078107,928031979ММД207,078107,928015
5 Roubles 1980Olympics - 1980. Gymnastics
YearMarkDescriptionMintage UNCMintage PROOFSalesSales1980ЛМД126,22095,420021980ММД126,22095,420011
5 Roubles 1980Olympics - 1980. Archery
YearMarkDescriptionMintage UNCMintage PROOFSalesSales1980ЛМД126,22095,420011980ММД126,22095,42007
5 Roubles 1980Olympics - 1980. Towns
YearMarkDescriptionMintage UNCMintage PROOFSalesSales1980ЛМД126,22095,420015
5 Roubles 1980Olympics - 1980. Equestrian game "Isindi"
YearMarkDescriptionMintage UNCMintage PROOFSalesSales1980ЛМД126,22095,420016
