Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867
Каталог монет Георга Виктора (1847-1867)
Всего добавлено монет: 10
Каталог монет Георг Виктор 1847-1867
Серебро
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Монеты Георга Виктора с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Серебро $2,600 $11,000 2 149
Вальдек-Пирмонт, Георг Виктор
2 талера 1856 A
Серебро $70 $170 1 28
Вальдек-Пирмонт, Георг Виктор
1 серебряный грош 1867 B
Серебро $240 $920 1 294
Вальдек-Пирмонт, Георг Виктор
Талер 1867 A
Серебро $4,000 - 0 50
Вальдек-Пирмонт, Георг Виктор
2 талера 1847 A
Серебро $210 $1,300 0 175
Вальдек-Пирмонт, Георг Виктор
Талер 1859 A
Серебро $50 $500 0 11
Вальдек-Пирмонт, Георг Виктор
1 серебряный грош 1855 A
Медь $110 $330 1 10
Вальдек-Пирмонт, Георг Виктор
1 пфенниг 1855 A
Медь $20 $270 0 41
Вальдек-Пирмонт, Георг Виктор
3 пфеннига 1867 B
Медь $290 $280 0 7
Вальдек-Пирмонт, Георг Виктор
3 пфеннига 1855 A
Медь $35 - 0 6
Вальдек-Пирмонт, Георг Виктор
1 пфенниг 1867 B
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