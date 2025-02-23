flag
Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

Каталог монет Георга Виктора (1847-1867)

Всего добавлено монет: 10

Период чеканки Георга Виктора
Каталог монет Георг Виктор 1847-1867
coin Серебро
coin Медь
Год монеты

Монеты Георга Виктора с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Вальдек-Пирмонт, Георг Виктор
2 талера 1856 A
 Серебро $2,600 $11,000 2 149Coin photo Coin photo
Вальдек-Пирмонт, Георг Виктор
1 серебряный грош 1867 B
 Серебро $70 $170 1 28Coin photo Coin photo
Вальдек-Пирмонт, Георг Виктор
Талер 1867 A
 Серебро $240 $920 1 294Coin photo Coin photo
Вальдек-Пирмонт, Георг Виктор
2 талера 1847 A
 Серебро $4,000 - 0 50Coin photo Coin photo
Вальдек-Пирмонт, Георг Виктор
Талер 1859 A
 Серебро $210 $1,300 0 175Coin photo Coin photo
Вальдек-Пирмонт, Георг Виктор
1 серебряный грош 1855 A
 Серебро $50 $500 0 11Coin photo Coin photo
Вальдек-Пирмонт, Георг Виктор
1 пфенниг 1855 A
 Медь $110 $330 1 10Coin photo Coin photo
Вальдек-Пирмонт, Георг Виктор
3 пфеннига 1867 B
 Медь $20 $270 0 41Coin photo Coin photo
Вальдек-Пирмонт, Георг Виктор
3 пфеннига 1855 A
 Медь $290 $280 0 7Coin photo Coin photo
Вальдек-Пирмонт, Георг Виктор
1 пфенниг 1867 B
 Медь $35 - 0 6
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Вальдек-Пирмонта Все Вальдек-Пирмонтские монеты Вальдек-Пирмонтские серебряные монеты Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Studio Numismatico Raffaele Negrini
Аукцион 23 февр. 2025
Top lot
Top lot
H.D. Rauch
Аукцион 7 февр. 2025
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 8 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть