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Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

1 серебряный грош 1855 года A (Вальдек-Пирмонт, Георг Виктор)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1855 года A - цена серебряной монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Виктор Реверс монеты - 1 серебряный грош 1855 года A - цена серебряной монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Виктор

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,222)
  • Вес 2,192 гр
  • Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
  • Диаметр 18,2 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 156,000

Описание

  • Страна Вальдек-Пирмонт
  • Период Георг Виктор
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1855
  • Правитель Георг Виктор (Князь Вальдек-Пирмонта)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты 1 серебряный грош 1855 года со знаком A. Это серебряная монета периода Георга Виктора. Рекорд цены принадлежит лоту 2015 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 400 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вальдек-Пирмонт 1 серебряный грош 1855 A на аукционе Rhenumis - January 14, 2025
Продавец Rhenumis
Дата 14 января 2025
Сохранность UNC
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Вальдек-Пирмонт 1 серебряный грош 1855 A на аукционе Stephen Album - April 29, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 65 USD
Вальдек-Пирмонт 1 серебряный грош 1855 A на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - February 27, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 27 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Вальдек-Пирмонт 1 серебряный грош 1855 A на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Вальдек-Пирмонт 1 серебряный грош 1855 A на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Вальдек-Пирмонт 1 серебряный грош 1855 A на аукционе Aurea - December 12, 2019
Продавец Aurea
Дата 12 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Вальдек-Пирмонт 1 серебряный грош 1855 A на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
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Вальдек-Пирмонт 1 серебряный грош 1855 A на аукционе Künker - May 9, 2019
Продавец Künker
Дата 9 мая 2019
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Вальдек-Пирмонт 1 серебряный грош 1855 A на аукционе Emporium Hamburg - January 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
Вальдек-Пирмонт 1 серебряный грош 1855 A на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
Вальдек-Пирмонт 1 серебряный грош 1855 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

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