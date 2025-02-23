Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867
1 серебряный грош 1855 года A (Вальдек-Пирмонт, Георг Виктор)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,222)
- Вес 2,192 гр
- Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
- Диаметр 18,2 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 156,000
Описание
- Страна Вальдек-Пирмонт
- Период Георг Виктор
- Номинал 1 серебряный грош
- Год 1855
- Правитель Георг Виктор (Князь Вальдек-Пирмонта)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты 1 серебряный грош 1855 года со знаком A. Это серебряная монета периода Георга Виктора. Рекорд цены принадлежит лоту 2015 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 400 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 65 USD
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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