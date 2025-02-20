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Вальдек-Пирмонт
1855
Вальдек-Пирмонт
Период:
1806-1867
1806-1867
Карл Август Фридрих
1809-1810
Георг
1806-1813
Георг Генрих
1814-1845
Георг Виктор
1847-1867
Главная
Каталог
Вальдек-Пирмонт
1855
Монеты Вальдек-Пирмонта 1855 года
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Серебряные монеты
1 серебряный грош 1855 A
Средняя цена
50 $
Продажи
0
11
Медные монеты
3 пфеннига 1855 A
Средняя цена
290 $
Продажи
0
7
1 пфенниг 1855 A
Средняя цена
110 $
Продажи
1
10
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Вальдек-Пирмонт
Период
1806-1867
Категория
Зактрыть
???
Вальдек-Пирмонт
Период
1806-1867
Карл Август Фридрих
1809-1810
Георг
1806-1813
Георг Генрих
1814-1845
Георг Виктор
1847-1867
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