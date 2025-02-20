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Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

Монеты Вальдек-Пирмонта 1855 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1855 A
Средняя цена 50 $
Продажи
0 11

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 пфеннига 1855 A
Средняя цена 290 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1855 A
Средняя цена 110 $
Продажи
1 10
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