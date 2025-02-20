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Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

3 пфеннига 1855 года A (Вальдек-Пирмонт, Георг Виктор)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1855 года A - цена монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Виктор Реверс монеты - 3 пфеннига 1855 года A - цена монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Виктор

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,4 - 4,95 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 243,000

Описание

  • Страна Вальдек-Пирмонт
  • Период Георг Виктор
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1855
  • Правитель Георг Виктор (Князь Вальдек-Пирмонта)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты 3 пфеннига 1855 года со знаком A. Это медная монета периода Георга Виктора. Рекорд цены принадлежит лоту 1953 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 525 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

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Вальдек-Пирмонт 3 пфеннига 1855 A на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU
Цена
135 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Вальдек-Пирмонт 3 пфеннига 1855 A на аукционе Karamitsos - December 10, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
323 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Вальдек-Пирмонт 3 пфеннига 1855 A на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Вальдек-Пирмонт 3 пфеннига 1855 A на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Вальдек-Пирмонт 3 пфеннига 1855 A на аукционе Teutoburger - December 3, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
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Вальдек-Пирмонт 3 пфеннига 1855 A на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Вальдек-Пирмонт 3 пфеннига 1855 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 пфеннига 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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