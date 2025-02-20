Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867
3 пфеннига 1855 года A (Вальдек-Пирмонт, Георг Виктор)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,4 - 4,95 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 243,000
Описание
- Страна Вальдек-Пирмонт
- Период Георг Виктор
- Номинал 3 пфеннига
- Год 1855
- Правитель Георг Виктор (Князь Вальдек-Пирмонта)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты 3 пфеннига 1855 года со знаком A. Это медная монета периода Георга Виктора. Рекорд цены принадлежит лоту 1953 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 525 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Karamitsos
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
323 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Где продать?
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