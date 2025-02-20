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Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

1 пфенниг 1855 года A (Вальдек-Пирмонт, Георг Виктор)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1855 года A - цена монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Виктор Реверс монеты - 1 пфенниг 1855 года A - цена монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Виктор

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,4 - 1,55 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 365,760

Описание

  • Страна Вальдек-Пирмонт
  • Период Георг Виктор
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1855
  • Правитель Георг Виктор (Князь Вальдек-Пирмонта)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты 1 пфенниг 1855 года со знаком A. Это медная монета периода Георга Виктора. Рекорд цены принадлежит лоту 1954 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 525 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
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Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1855 A на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1855 A на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
194 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1855 A на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1855 A на аукционе Künker - September 28, 2022
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1855 A на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1855 A на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1855 A на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1855 A на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1855 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1855 A на аукционе Gärtner - February 18, 2025
Продавец Gärtner
Дата 18 февраля 2025
Сохранность MS65 RB PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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