Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867
1 пфенниг 1855 года A (Вальдек-Пирмонт, Георг Виктор)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,4 - 1,55 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 365,760
Описание
- Страна Вальдек-Пирмонт
- Период Георг Виктор
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1855
- Правитель Георг Виктор (Князь Вальдек-Пирмонта)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты 1 пфенниг 1855 года со знаком A. Это медная монета периода Георга Виктора. Рекорд цены принадлежит лоту 1954 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 525 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.
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Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
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