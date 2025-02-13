flag
Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

Монеты Вальдек-Пирмонта 1867 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1867 A
Средняя цена 240 $
Продажи
1 294
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1867 B
Средняя цена 70 $
Продажи
1 28

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 пфеннига 1867 B
Средняя цена 20 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1867 B
Средняя цена 35 $
Продажи
0 6
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Top lot
Top lot
Studio Numismatico Raffaele Negrini
Аукцион 23 февр. 2025
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть