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Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

1 пфенниг 1867 года B (Вальдек-Пирмонт, Георг Виктор)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1867 года B - цена монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Виктор Реверс монеты - 1 пфенниг 1867 года B - цена монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Виктор

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,4 - 1,55 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 540,000

Описание

  • Страна Вальдек-Пирмонт
  • Период Георг Виктор
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1867
  • Правитель Георг Виктор (Князь Вальдек-Пирмонта)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты 1 пфенниг 1867 года со знаком B. Это медная монета периода Георга Виктора. Рекорд цены принадлежит лоту 3167 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 200 USD. Торги состоялись 12 мая 2022.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • NUMMUS Olomouc (1)
  • Russiancoin (1)
  • WAG (1)
Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1867 B на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1867 B на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 175 CZK
Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1867 B на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1867 B на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1867 B на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1867 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1867 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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