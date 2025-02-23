Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867
1 пфенниг 1867 года B (Вальдек-Пирмонт, Георг Виктор)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,4 - 1,55 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 540,000
Описание
- Страна Вальдек-Пирмонт
- Период Георг Виктор
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1867
- Правитель Георг Виктор (Князь Вальдек-Пирмонта)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты 1 пфенниг 1867 года со знаком B. Это медная монета периода Георга Виктора. Рекорд цены принадлежит лоту 3167 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 200 USD. Торги состоялись 12 мая 2022.
Сохранность
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- Grün (1)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- NUMMUS Olomouc (1)
- Russiancoin (1)
- WAG (1)
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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