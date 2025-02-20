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Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

1 серебряный грош 1867 года B (Вальдек-Пирмонт, Георг Виктор)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1867 года B - цена серебряной монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Виктор Реверс монеты - 1 серебряный грош 1867 года B - цена серебряной монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Виктор

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 2,196 гр
  • Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
  • Диаметр 18,2 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 180,000

Описание

  • Страна Вальдек-Пирмонт
  • Период Георг Виктор
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1867
  • Правитель Георг Виктор (Князь Вальдек-Пирмонта)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты 1 серебряный грош 1867 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга Виктора. Рекорд цены принадлежит лоту 1203 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 180 EUR. Торги состоялись 16 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вальдек-Пирмонт 1 серебряный грош 1867 B на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Вальдек-Пирмонт 1 серебряный грош 1867 B на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
145 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Вальдек-Пирмонт 1 серебряный грош 1867 B на аукционе Schulman - April 5, 2023
Продавец Schulman
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Вальдек-Пирмонт 1 серебряный грош 1867 B на аукционе Künker - September 28, 2022
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Вальдек-Пирмонт 1 серебряный грош 1867 B на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Вальдек-Пирмонт 1 серебряный грош 1867 B на аукционе Sartor Numismatica - June 23, 2022
Продавец Sartor Numismatica
Дата 23 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Вальдек-Пирмонт 1 серебряный грош 1867 B на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Вальдек-Пирмонт 1 серебряный грош 1867 B на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Вальдек-Пирмонт 1 серебряный грош 1867 B на аукционе Künker - August 13, 2020
Продавец Künker
Дата 13 августа 2020
Сохранность AU
Цена
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Вальдек-Пирмонт 1 серебряный грош 1867 B на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Вальдек-Пирмонт 1 серебряный грош 1867 B на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
Вальдек-Пирмонт 1 серебряный грош 1867 B на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Вальдек-Пирмонт 1 серебряный грош 1867 B на аукционе Emporium Hamburg - January 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
Вальдек-Пирмонт 1 серебряный грош 1867 B на аукционе Gärtner - June 6, 2018
Продавец Gärtner
Дата 6 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
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Вальдек-Пирмонт 1 серебряный грош 1867 B на аукционе Künker - May 16, 2018
Продавец Künker
Дата 16 мая 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Вальдек-Пирмонт 1 серебряный грош 1867 B на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
Вальдек-Пирмонт 1 серебряный грош 1867 B на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Вальдек-Пирмонт 1 серебряный грош 1867 B на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Вальдек-Пирмонт 1 серебряный грош 1867 B на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Вальдек-Пирмонт 1 серебряный грош 1867 B на аукционе WAG - June 14, 2015
Продавец WAG
Дата 14 июня 2015
Сохранность AU
Цена
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Вальдек-Пирмонт 1 серебряный грош 1867 B на аукционе Felzmann - March 11, 2015
Продавец Felzmann
Дата 11 марта 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Вальдек-Пирмонт 1 серебряный грош 1867 B на аукционе Gärtner - February 18, 2025
Продавец Gärtner
Дата 18 февраля 2025
Сохранность MS66 PL PCGS
К аукциону

Где продать?

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