Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867
1 серебряный грош 1867 года B (Вальдек-Пирмонт, Георг Виктор)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,220)
- Вес 2,196 гр
- Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
- Диаметр 18,2 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 180,000
Описание
- Страна Вальдек-Пирмонт
- Период Георг Виктор
- Номинал 1 серебряный грош
- Год 1867
- Правитель Георг Виктор (Князь Вальдек-Пирмонта)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты 1 серебряный грош 1867 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга Виктора. Рекорд цены принадлежит лоту 1203 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 180 EUR. Торги состоялись 16 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auctiones (1)
- Emporium Hamburg (2)
- Felzmann (2)
- Gärtner (1)
- Grün (1)
- Höhn (2)
- Künker (6)
- Möller (1)
- Russiancoin (1)
- Sartor Numismatica (1)
- Schulman (1)
- Sonntag (1)
- Teutoburger (3)
- WAG (4)
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Sartor Numismatica
Дата 23 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
12
Где купить?
Где продать?
Для продажи 1 серебряный грош 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск