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Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

Монеты Вальдек-Пирмонта 1859 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1859 A
Средняя цена 210 $
Продажи
0 175
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