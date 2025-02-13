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Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

2 талера 1847 года A (Вальдек-Пирмонт, Георг Виктор)

Аверс монеты - 2 талера 1847 года A - цена серебряной монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Виктор Реверс монеты - 2 талера 1847 года A - цена серебряной монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Виктор

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,000

Описание

  • Страна Вальдек-Пирмонт
  • Период Георг Виктор
  • Номинал 2 талера
  • Год 1847
  • Правитель Георг Виктор (Князь Вальдек-Пирмонта)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты 2 талера 1847 года со знаком A. Это серебряная монета периода Георга Виктора. Рекорд цены принадлежит лоту 248 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8500 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вальдек-Пирмонт 2 талера 1847 A на аукционе MDC Monaco - October 24, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 24 октября 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
7007 $
Цена в валюте аукциона 6500 EUR
Вальдек-Пирмонт 2 талера 1847 A на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
3867 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Вальдек-Пирмонт 2 талера 1847 A на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Вальдек-Пирмонт 2 талера 1847 A на аукционе WAG - January 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Вальдек-Пирмонт 2 талера 1847 A на аукционе Künker - September 28, 2022
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Вальдек-Пирмонт 2 талера 1847 A на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Вальдек-Пирмонт 2 талера 1847 A на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Вальдек-Пирмонт 2 талера 1847 A на аукционе Auction World - April 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Вальдек-Пирмонт 2 талера 1847 A на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Вальдек-Пирмонт 2 талера 1847 A на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Вальдек-Пирмонт 2 талера 1847 A на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Вальдек-Пирмонт 2 талера 1847 A на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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Вальдек-Пирмонт 2 талера 1847 A на аукционе Künker - March 14, 2019
Продавец Künker
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Вальдек-Пирмонт 2 талера 1847 A на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
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Вальдек-Пирмонт 2 талера 1847 A на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Вальдек-Пирмонт 2 талера 1847 A на аукционе Künker - June 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Вальдек-Пирмонт 2 талера 1847 A на аукционе Höhn - May 26, 2018
Продавец Höhn
Дата 26 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Вальдек-Пирмонт 2 талера 1847 A на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Вальдек-Пирмонт 2 талера 1847 A на аукционе Möller - November 6, 2017
Продавец Möller
Дата 6 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
Вальдек-Пирмонт 2 талера 1847 A на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Вальдек-Пирмонт 2 талера 1847 A на аукционе Höhn - October 24, 2015
Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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