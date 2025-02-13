Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867
2 талера 1847 года A (Вальдек-Пирмонт, Георг Виктор)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,000
Описание
- Страна Вальдек-Пирмонт
- Период Георг Виктор
- Номинал 2 талера
- Год 1847
- Правитель Георг Виктор (Князь Вальдек-Пирмонта)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты 2 талера 1847 года со знаком A. Это серебряная монета периода Георга Виктора. Рекорд цены принадлежит лоту 248 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8500 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 24 октября 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
7007 $
Цена в валюте аукциона 6500 EUR
Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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