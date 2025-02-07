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Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

2 талера 1856 года A (Вальдек-Пирмонт, Георг Виктор)

Аверс монеты - 2 талера 1856 года A - цена серебряной монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Виктор Реверс монеты - 2 талера 1856 года A - цена серебряной монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Виктор

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 11,375

Описание

  • Страна Вальдек-Пирмонт
  • Период Георг Виктор
  • Номинал 2 талера
  • Год 1856
  • Правитель Георг Виктор (Князь Вальдек-Пирмонта)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (147)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты 2 талера 1856 года со знаком A. Это серебряная монета периода Георга Виктора. Рекорд цены принадлежит лоту 2206 проданному на аукционе SINCONA AG за 11000 CHF. Торги состоялись 18 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вальдек-Пирмонт 2 талера 1856 A на аукционе MDC Monaco - October 24, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 24 октября 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
2587 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Вальдек-Пирмонт 2 талера 1856 A на аукционе BAC - October 1, 2024
Продавец BAC
Дата 1 октября 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Вальдек-Пирмонт 2 талера 1856 A на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность AU
Цена
3437 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Вальдек-Пирмонт 2 талера 1856 A на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Вальдек-Пирмонт 2 талера 1856 A на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Вальдек-Пирмонт 2 талера 1856 A на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Вальдек-Пирмонт 2 талера 1856 A на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вальдек-Пирмонт 2 талера 1856 A на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вальдек-Пирмонт 2 талера 1856 A на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Вальдек-Пирмонт 2 талера 1856 A на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Вальдек-Пирмонт 2 талера 1856 A на аукционе Oslo Myntgalleri - May 7, 2023
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 7 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Вальдек-Пирмонт 2 талера 1856 A на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность AU
Цена
Вальдек-Пирмонт 2 талера 1856 A на аукционе WAG - January 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Вальдек-Пирмонт 2 талера 1856 A на аукционе Numismatica Genevensis - November 15, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 15 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Вальдек-Пирмонт 2 талера 1856 A на аукционе Künker - September 28, 2022
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Вальдек-Пирмонт 2 талера 1856 A на аукционе Russiancoin - July 21, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 21 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Вальдек-Пирмонт 2 талера 1856 A на аукционе Auction World - July 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Вальдек-Пирмонт 2 талера 1856 A на аукционе SINCONA - May 19, 2022
Продавец SINCONA
Дата 19 мая 2022
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
******
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Вальдек-Пирмонт 2 талера 1856 A на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Вальдек-Пирмонт 2 талера 1856 A на аукционе Auction World - April 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Вальдек-Пирмонт 2 талера 1856 A на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Вальдек-Пирмонт 2 талера 1856 A на аукционе Heritage - February 4, 2025
Продавец Heritage
Дата 4 февраля 2025
Сохранность MS65 NGC
К аукциону
Вальдек-Пирмонт 2 талера 1856 A на аукционе WAG - February 16, 2025
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2025
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 талера 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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