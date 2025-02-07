Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867
2 талера 1856 года A (Вальдек-Пирмонт, Георг Виктор)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 11,375
Описание
- Страна Вальдек-Пирмонт
- Период Георг Виктор
- Номинал 2 талера
- Год 1856
- Правитель Георг Виктор (Князь Вальдек-Пирмонта)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (147)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты 2 талера 1856 года со знаком A. Это серебряная монета периода Георга Виктора. Рекорд цены принадлежит лоту 2206 проданному на аукционе SINCONA AG за 11000 CHF. Торги состоялись 18 мая 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 24 октября 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
2587 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 15 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 21 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 19 мая 2022
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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