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Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

Каталог монет Георга (1806-1813)

Всего добавлено монет: 8

Период чеканки Георга
Каталог монет Георг 1806-1813
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Монеты Георга с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
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Вальдек-Пирмонт, Георг
Талер без года (1824) "Гибридный"
 Серебро $54,000 - 0 1Coin photo Coin photo
Вальдек-Пирмонт, Георг
1/24 талера 1807 F.W.
 Серебро $820 - 0 5Coin photo Coin photo
Вальдек-Пирмонт, Георг
Талер 1811 F.W.
 Серебро $1,600 - 0 88Coin photo Coin photo
Вальдек-Пирмонт, Георг
1/24 талера 1806 F.W.
 Серебро $1,000 - 0 10Coin photo Coin photo
Вальдек-Пирмонт, Георг
Талер 1813 F.W.. Гурт "X. EINE"
 Серебро $8,100 - 0 4Coin photo Coin photo
Вальдек-Пирмонт, Георг
Пробные 1/4 талера 1813 F.W.
 Серебро $2,700 - 0 2Coin photo Coin photo
Вальдек-Пирмонт, Георг
Талер 1813 F.W.
 Серебро $3,400 - 0 75Coin photo Coin photo
Вальдек-Пирмонт, Георг
Пробные 1/4 талера 1812 F.W.
 Серебро - - 0 0
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