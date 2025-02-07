Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867
Каталог монет Георга (1806-1813)
Всего добавлено монет: 8
Каталог монет Георг 1806-1813
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Монеты Георга с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Серебро $54,000 - 0 1
Вальдек-Пирмонт, Георг
Талер без года (1824) "Гибридный"
Серебро $820 - 0 5
Вальдек-Пирмонт, Георг
1/24 талера 1807 F.W.
Серебро $1,600 - 0 88
Вальдек-Пирмонт, Георг
Талер 1811 F.W.
Серебро $1,000 - 0 10
Вальдек-Пирмонт, Георг
1/24 талера 1806 F.W.
Серебро $8,100 - 0 4
Вальдек-Пирмонт, Георг
Талер 1813 F.W.. Гурт "X. EINE"
Серебро $2,700 - 0 2
Вальдек-Пирмонт, Георг
Пробные 1/4 талера 1813 F.W.
Серебро $3,400 - 0 75
Вальдек-Пирмонт, Георг
Талер 1813 F.W.
Серебро - - 0 0
Вальдек-Пирмонт, Георг
Пробные 1/4 талера 1812 F.W.
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