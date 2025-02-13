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Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

Талер без года (1824) "Гибридный" (Вальдек-Пирмонт, Георг)

Аверс монеты - Талер без года (1824) "Гибридный" - цена серебряной монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Реверс монеты - Талер без года (1824) "Гибридный" - цена серебряной монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3

Описание

  • Страна Вальдек-Пирмонт
  • Период Георг
  • Номинал Талер
  • Год без года (1824)
  • Правитель Георг (Князь Вальдек-Пирмонта)
  • Монетный двор Арользен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты Талер без года (1824) года "Гибридный". Это серебряная монета периода Георга. Рекорд цены принадлежит лоту 594 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 40000 EUR. Торги состоялись 31 января 2013.

Сохранность
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Вальдек-Пирмонт Талер без года (1824) "Гибридный" на аукционе Künker - January 31, 2013
Продавец Künker
Дата 31 января 2013
Сохранность AU
Цена
******
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