Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867
Талер без года (1824) "Гибридный" (Вальдек-Пирмонт, Георг)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3
Описание
- Страна Вальдек-Пирмонт
- Период Георг
- Номинал Талер
- Год без года (1824)
- Правитель Георг (Князь Вальдек-Пирмонта)
- Монетный двор Арользен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты Талер без года (1824) года "Гибридный". Это серебряная монета периода Георга. Рекорд цены принадлежит лоту 594 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 40000 EUR. Торги состоялись 31 января 2013.
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