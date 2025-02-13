Талер без года (1824) "Гибридный" (Вальдек-Пирмонт, Георг)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты Талер без года (1824) года "Гибридный". Это серебряная монета периода Георга. Рекорд цены принадлежит лоту 594 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 40000 EUR. Торги состоялись 31 января 2013.

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