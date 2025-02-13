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Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

Монеты Вальдек-Пирмонта 1824 года

Серебряные монеты (Георг)

Аверс
Реверс
Талер без года (1824) Гибридный
Средняя цена 54000 $
Продажи
0 1

Серебряные монеты (Георг Генрих)

Аверс
Реверс
Талер 1824 F.W.
Средняя цена 870 $
Продажи
1 164
Аверс
Реверс
1/3 талера 1824 F.W.
Средняя цена 180 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
1/3 талера 1824 F.W.
Средняя цена 230 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
1/3 талера 1824 F.W.
Средняя цена 300 $
Продажи
0 54
Аверс
Реверс
2 мариенгроша 1824 F.W.
Средняя цена 45 $
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 пфеннига 1824 F.W.
Средняя цена 80 $
Продажи
0 3
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