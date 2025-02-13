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Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

2 мариенгроша 1824 года F.W. (Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих)

Аверс монеты - 2 мариенгроша 1824 года F.W. - цена серебряной монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих Реверс монеты - 2 мариенгроша 1824 года F.W. - цена серебряной монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,200)
  • Вес 1,8 - 2,21 гр
  • Диаметр 18,9 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вальдек-Пирмонт
  • Период Георг Генрих
  • Номинал 2 мариенгроша
  • Год 1824
  • Правитель Георг Генрих (Князь Вальдек-Пирмонта)
  • Монетный двор Арользен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты 2 мариенгроша 1824 года со знаком F.W.. Это серебряная монета периода Георга Генриха. Рекорд цены принадлежит лоту 1262 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 40 EUR. Торги состоялись 11 июня 2017.

Сохранность
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Вальдек-Пирмонт 2 мариенгроша 1824 F.W. на аукционе WAG - June 11, 2017
Продавец WAG
Дата 11 июня 2017
Сохранность XF
Цена
******
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