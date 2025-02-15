flag
Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

3 пфеннига 1824 года F.W. (Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1824 года F.W. - цена монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих Реверс монеты - 3 пфеннига 1824 года F.W. - цена монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,4 - 4,95 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вальдек-Пирмонт
  • Период Георг Генрих
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1824
  • Правитель Георг Генрих (Князь Вальдек-Пирмонта)
  • Монетный двор Арользен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты 3 пфеннига 1824 года со знаком F.W.. Это медная монета периода Георга Генриха. Рекорд цены принадлежит лоту 1905 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 120 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • CNG (1)
  • Künker (1)
  • WAG (1)
Вальдек-Пирмонт 3 пфеннига 1824 F.W. на аукционе CNG - January 3, 2024
Продавец CNG
Дата 3 января 2024
Сохранность VF
Цена
Вальдек-Пирмонт 3 пфеннига 1824 F.W. на аукционе Künker - September 28, 2022
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
115 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Вальдек-Пирмонт 3 пфеннига 1824 F.W. на аукционе WAG - March 2, 2014
Продавец WAG
Дата 2 марта 2014
Сохранность XF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 31 EUR

Где продать?

Для продажи 3 пфеннига 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 475
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Вальдек-Пирмонта Каталог монет Георга Генриха Монеты Вальдек-Пирмонта 1824 года Все Вальдек-Пирмонтские монеты Вальдек-Пирмонтские медные монеты Вальдек-Пирмонтские монеты номиналом 3 пфеннига Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 15 февр. 2025
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 15 февр. 2025
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 8 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть