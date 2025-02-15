Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867
3 пфеннига 1824 года F.W. (Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,4 - 4,95 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вальдек-Пирмонт
- Период Георг Генрих
- Номинал 3 пфеннига
- Год 1824
- Правитель Георг Генрих (Князь Вальдек-Пирмонта)
- Монетный двор Арользен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты 3 пфеннига 1824 года со знаком F.W.. Это медная монета периода Георга Генриха. Рекорд цены принадлежит лоту 1905 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 120 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.
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